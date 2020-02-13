鑽石公主號2名印度籍船員 確診染武漢肺炎

（中央社記者康世人新德里13日專電）印度外交部指出，鑽石公主號上有2名印度籍船員確診感染武漢肺炎；至於船上還有138名印度人，印度衛生與家庭福利部部長瓦德漢說，這些印度人必須隔離。

停泊在日本橫濱港的鑽石公主號，船上3700人中，已有218人確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），印度外交部長蘇杰生（S.Jaishankar）稍早證實，其中包括2名印度籍船員也染上武漢肺炎。

此外，今日印度（India Today）報導，印度衛生與家庭福利部部長瓦德漢（Harsh Vardhan）今天表示，鑽石公主號上還有138名印度人，但這些人還不能離開，因為在船上進行隔離是為了防止2019年冠狀病毒疫情擴散。

他指出，根據日本政府的規定，旅客已在船上（鑽石公主號）隔離，至於船上檢測武漢肺炎呈現陽性反應的乘客，已由日本當局安排住院治療，而其餘人員將隔離到19日。

蘇杰生表示，印度駐東京的大使館與鑽石公主號的印度乘客保持聯繫，並提供必要的支持與協助，乘客和船員目前受到日本政府的隔離。

瓦德漢說，印度與這種致命病毒戰鬥的藥品庫存只能支撐2到3個月，不過運輸部長已經確認，未來2到3個月將會收到額外的藥品庫存。

印度目前只有在南部克勒拉省（Kerala）確診3起武漢肺炎病例，且3名病患恢復狀況良好，其中2人在治療後的第一次武漢肺炎檢測已呈現陰性，只要第二次檢測也呈現陰性，就可證明痊癒而准予出院。

此外，有媒體稱，印度加爾各答機場發現2名武漢肺炎病例，加爾各答機場官方推文駁斥，指上述說法是「完全錯誤且毫無根據」。

加爾各答機場官員說，有3名旅客被認為是「可疑案例」，而被送往醫院檢查。印度新聞信託社（PTI）引述在新德里的官員說，其中一人在11日被隔離，另一名則在12日被隔離。（編輯：王永志）1090213