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美確診武漢肺炎病例達15例 卻大砍WHO金援預算

最新更新：2020/02/13 23:14

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國衛生部長艾薩今天在國會作證透露，確診第15例武漢肺炎病例。與此同時，美國決定大幅縮減新年度財政預算中的全球衛生基金，其中給予世衛組織的援助刪除過半。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天出席國會財政委員會2021會計年度預算聽證會時透露，美國確診第15例世界衛生組織（WHO）近期命名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的武漢肺炎病例。

CDC隨即發布新聞稿指出，這起病例是目前在德州進行14天聯邦隔離檢疫的一員，日前才從中國搭乘美國國務院安排的專機返回美國境內，他正在指定醫院接受治療。這也是美國撤僑專機發現的第3起確診病例。

美國行政部門日前向國會提出2021會計年度預算。美國國務院預算規畫辦公室（OBP）主任皮特金（Douglas Pitkin）10日在白宮公布新財政年度預算時宣布，將大幅削減美國公共衛生預算9%，其中包括疾病管制暨預防中心（CDC）將削減16%。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，其中提供世界衛生組織（WHO）的經費將削減53%，泛美衛生組織（PAHO）更將減少75%。

不過，川普政府也將撥出1.15億美元預算用於全球衛生保障，以因應傳染病威脅。皮特金表示，削減全球衛生基金預算主要是考量給予特定國家直接援助，是解決疾病、健康等問題的最有效方式。（編輯：張佑之）1090213

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