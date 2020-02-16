難掌握感染源 和歌山醫院憂武漢肺炎院內感染

日本和歌山縣濟生會有田醫院已確診5例武漢肺炎病例，外界憂慮可能出現院內感染。圖為濟生會有田醫院。（共同社提供）

（中央社東京16日綜合外電報導）日本和歌山縣濟生會有田醫院至今已確診5例武漢肺炎病例，外界憂慮可能出現院內感染，和歌山縣知事仁坂吉伸強調盡全力防堵疫情擴散，但也坦承掌握確切感染源在實際上有困難。

日本讀賣新聞報導，位於和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院至今共出現5例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，發生院內感染的可能性愈來愈高。仁坂吉伸15日在記者會上強調，將盡速對有肺炎症狀及與確診者有密切接觸人士進行檢查，盡全力防堵疫情擴散。

仁坂說，不論如何，目前最重要的就是對有感染可能的人士進行調查。

日本國立傳染病研究所的專家等人，15日已開始在有田醫院進行院內感染調查；仁坂說，將跟他們密切聯繫。

和歌山縣目前確診武漢肺炎患者包括，13日首先確認感染的50多歲男性外科醫師、這名醫師的同事（同為50多歲男性醫師）、同事的妻子，及分別為70多歲與60多歲的病人，合計5人。

首先確診的男性外科醫師是在1月31日出現發燒及倦怠感等症狀，但仍繼續看診；當天一名60多歲病人來看病，接受這名男性醫師診斷。

而男性外科醫師的同事，跟男性外科醫師一樣在外科病房工作，有密切接觸的可能，2人至少在本月4日及5日都有出勤上班。

70多歲患者是在發病後的本月6日首度到有田醫院看病，研判應該是在院外感染。

有關院內感染的可能性升高，有田醫院公關人員表示，醫院內部正在研商中，無法回應。和歌山縣政府表示，醫師們平常看診時都會配戴口罩，並用酒精消毒。

有田醫院住院病人有158人，其中25人住在外科病房。院方已從14日暫停門診服務，和歌山縣政府依序對院內醫師、住院病人等進行檢查；可以出院的病人也要經過病毒檢查確認陰性才能出院。

除了有田醫院，和歌山縣內的醫療機構也針對有肺炎症狀的病人進行病毒檢查。

截至目前為止接受檢查的人中，有17人確認是陰性，但單是有田醫院內的醫師、職員加上病人就有近400人，依目前有限的檢查能力，不知何時才能檢查完畢。

要確認感染途徑相當困難，湯淺町是醬油發源地，當地有許多釀造工廠及倉庫等傳統建築物，每年約有50萬人次觀光客造訪，近年來中國觀光客特別多，但並不清楚是否與疫情有關。

仁坂說，要掌握確切的感染源在實質上有困難，「最討厭的就是不清楚在哪裡感染的」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090216