威士特丹號6乘客 馬來西亞檢驗無感染才放行

（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）馬來西亞副首相旺阿芝莎今天表示，威士特丹號郵輪乘客當中，有137人已經從吉隆坡國際機場離開並繼續其他行程，只有6人仍在等待檢驗報告，一旦結果綠燈將可放行。

旺阿芝莎（Wan Azizah）召開記者會表示，由於「威士特丹號」（MS Westerdam）已有一名美國女乘客昨天被檢出確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），為了確保其他乘客不會感染這個病毒，馬來西亞衛生部才會要求每個乘客檢驗。

她表示，除了6人還在等待結果外，其他137人都已經證實身體無恙，可以搭飛機繼續其他行程。一旦這6名乘客檢驗結果呈陰性，也可以獲准繼續行程；如果結果呈陽性，就必須到醫院接受進一步健康監測。

荷蘭外交部昨天發聲明表示，至少有11名「威士特丹號」乘客昨天在吉隆坡被拒登機，其中有兩名乘客為荷蘭人。這些郵輪乘客原本應乘搭荷蘭皇家航空公司810航班，從吉隆坡飛往阿姆斯特丹。這些乘客遭拒登機後，目前滯留在馬來西亞，等待進一步的指示。

同時，旺阿芝莎駁斥柬埔寨的指責。柬埔寨指美國女乘客在柬埔寨進行檢驗時結果健康，惟到了馬來西亞後卻變成武漢肺炎確診病患，認為馬來西亞衛生醫療系統有誤診嫌疑。

旺阿芝莎強調，馬來西亞對這名女乘客進行了兩次檢測，第一次可能會出現失誤，但衛生部在第二次加強所有檢驗程序，這些程序符合世界標準。最終美國女乘客兩次結果都呈陽性，因此衛生部才趕緊將女乘客隔離與治療。

她補充，根據消息指出，柬埔寨只是隨機抽樣檢測約20名乘客，占船上總乘客量不到一成。她不想質疑柬埔寨的檢驗方式，但強調馬來西亞只是執行對的政策，尤其是入境到馬來西亞時，就應該遵守當地的入境條規。

她提醒，這艘郵輪曾於1月30日在香港靠岸，美國女乘客當時在香港留宿一晚，不排除在當地可能與香港人接觸而有傳播病毒的嫌疑。

柬埔寨衛生部今天針對「威士特丹號」檢驗疏失的疑慮發布緊急公告表示，柬國衛生部與世界衛生組織（WHO）以及美國疾病管制暨預防中心（CDC），對「威士特丹號」的下船乘客都進行了嚴格的檢查，檢測標準符合「國際衛生條例（2005）」，因此才對馬來西亞檢驗出不同結果產生懷疑，並要求馬來西亞重新檢測美國女乘客的病毒樣本。

截至今天，馬來西亞共有22名冠狀病毒疾病確診病患，包括15名中國人，6名馬來西亞人及1名美國人，其中7名中國病患已經痊癒出院。

威士特丹號郵輪船上有1455名乘客和802名船組員，經營業者為嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的荷美航運公司（Holland America Inc.）。之前日本、台灣、關島、菲律賓和泰國因擔心船上乘客感染武漢肺炎，而拒絕讓這艘郵輪停靠，郵輪漂泊2星期後，13日才停泊在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville）讓乘客下船。（編輯：馮昭）1090216