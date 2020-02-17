武漢肺炎疫情延燒 柬埔寨中資重鎮再受打擊

（中央社施亞努市17日綜合外電報導）柬埔寨施亞努市過去因線上博弈業吸引大批中國人移入，去年已因政府禁止網路賭博而經濟受衝擊，近期又因武漢肺炎疫情導致中國人無法前來，使得施亞努市發展再受打擊。

路透社報導，線上博弈業曾帶動施亞努市（Sihanoukville）經濟出現驚人成長，讓這座一度死氣沉沉的港市搖身一變成為大量中國人聚集地。

施亞努市是最能代表中國在東南亞不斷擴張影響力的城市。施亞努市擁有柬埔寨最大港口，也是中國「一帶一路」倡議的重鎮。中國資金在當地大舉投入博弈業，尤其是線上博弈。

不過，柬埔寨政府去年在北京施壓下，下令禁止線上賭博，引發數以萬計中國人搬離施亞努市。在此之前，估計有8萬中國人住在施亞努市，與當地柬埔寨人口相當。

此後施亞努市仍有一些賭場持續穩定吸引中國遊客造訪，也有房地產開發商在當地推出建案，吸引追求異國情調的投資客前來。

如今由於武漢肺炎疫情延燒，中國各地實施封城，導致中國人無法前來，造成施亞努市經濟活動幾乎停擺。

55歲的施亞努市嘟嘟車司機關沙海（Kwan Samhay，譯音）表示：「現在市區都很平靜且有秩序，不像以前。但這對於像我這種行業並不好，不再有中國觀光客坐我的嘟嘟車了。」

關沙海說，他希望中國人和其他外國人能再來施亞努市，對他的收入才有幫助。「如果他們不來，我們會面臨危機。」（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1090217