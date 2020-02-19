武漢肺炎若持續 美官員：美國經濟恐受巨大衝擊

（中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電）蘋果公司表示，武漢肺炎疫情恐致本季營收低於預期。美國衛生部助理部長卡德里克今天示警，蘋果非唯一仰賴中國市場企業，疫情若持續下去，將對美國經濟造成巨大衝擊。

美國智庫研究機構外交關係協會（Council on Foreign Relations）今天在華府舉辦座談會，邀請卡德里克（Robert Kadlec）與美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci），探討武漢肺炎疫情及其對全球衛生的威脅。

卡德里克表示，公共健康與國家安全密不可分，從2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）對中、美經濟造成何等影響即可見一斑。他指出，蘋果（Apple）根據公司能從中國取得的製造元件，預期本季營收將會減少，但蘋果並非唯一仰賴中國的企業。

卡德里克說：「若（疫情）未減輕並朝目前態勢發展下去，將對我們（美國）經濟造成莫大衝擊。」

對於美國未來如何能更有效應對傳染性疾病，卡德里克表示，問題最終還是回到經費。他說，根據美國總統川普2018年所簽署的國家生物防禦策略（National Biodefense Strategy），美國一年只花80億美元左右在應對傳染性疾病威脅，約略是航空母艦造價的一半。

卡德里克建議，美國應在各級政府妥善投資，不只建立國內快速製造疫苗的能力，也應建立重要醫療保健物品的生產力。他強調：「請記得，1918年（西班牙流感）在第一次世界大戰期間爆發，但死於流感的士兵數量，遠多於死於戰火的人數。」

被問及目前治療武漢肺炎確診病人方法，佛奇表示，由於目前尚未有直接對抗這種病毒藥物，醫師只能針對症狀去醫治，但美方及其他地區人員正在試驗，看針對其他病毒所研發的藥物，是否對抗武漢肺炎也有效果。

佛奇指出，他所屬的機構實驗室也正在實驗，透過將這種病毒放置在不鏽鋼、木頭及紙板等不同物質表面，來了解病毒的存活時間。（編輯：陳永昌）1090219