世衛：武漢肺炎藥物臨床試驗 3週後揭曉結果

（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）世衛組織表示，針對武漢肺炎病毒目前正進行2項藥物的臨床試驗，預計約3週會有初步結果；至於中國一週內第2度改變診斷方式，外界質疑資訊混亂，世衛也強調對疫情不可掉以輕心。

世界衛生組織今晚公布最新疫情報告，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）全球確診達7萬5748例，其中在中國為7萬4675例，單日新增399例，相較19日單日新增1752例大幅減少，引起矚目。

至於中國境外感染武漢肺炎人數也累積達到1073人，蔓延26國。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在記者會上表示，目前世衛在等待2項藥物療法的臨床試驗結果，預計再3週會有初步結果。

譚德塞說，一種是將2項治療愛滋病的藥物「洛匹那韋」（Lopinavir）及「利托那韋」（Ritonavir）結合在一起，另一種是測試名為瑞德西韋（Remdesivir）的抗病毒藥物。病人愈早接受檢測和治療，痊癒機會愈高。

至於中國新增感染數下降，他說趨勢令人鼓舞，但這不是掉以輕心的時候，因為中國境外的案例數量雖少，但需關注可能會有所改變。

此外，中國在過去一週兩度改變病例診斷方式，2月13日爆增一萬多人，中國當時表示因為新增「臨床診斷」，疑似病例只要拍CT（電腦斷層）有新冠肺炎肺部病變的特徵，在沒有病毒核酸檢測的情況下，就成為臨床診斷病例，用意是排除疑似病例，阻斷疫情傳播，

但今天中國再度改變診斷標準，取消先前的臨床診斷病例，認為當時做法是權宜之計，受惠核酸檢測能力提升，專家討論後取消臨床診斷病例標準。一週之內2度改變診斷方法，引起人們質疑統計數字是否真能準確反映疫情。

針對中國再度改變病例診斷方式，世衛今晚疫情報告中並未進一步說明，僅提到因中國修訂病例分類指南，取消先前的臨床診斷分類，確診病例需要實驗室確認。（編輯：高照芬）1090221