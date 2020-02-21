日石川縣爆首例武漢肺炎 埼玉搭包機男童也確診

（中央社東京21日綜合外電報導）日本石川縣一名50多歲男性今天確診感染武漢肺炎，是石川縣首例；另外，埼玉縣一名男童日前跟父親一同搭日本政府包機返國，父親先確診，男童也在今天確診。

日本放送協會（NHK）報導，住在石川縣的50多歲男性是縣政府職員，目前病情穩定。

石川縣政府表示，這名男性職員在發病前2週並無中國旅遊史，曾在本月12日至14日間到東京出差，目前縣府正在詳細調查活動史等情況，也將對男性職員家屬進行檢查。

這名50多歲男性職員本月16日出現發燒症狀，曾到不只一間醫院就診，並在20日被診斷為肺炎，根據石川縣保健環境中心檢查結果，今天確診感染武漢肺炎。

而在埼玉縣方面，今天也確診一名男童感染武漢肺炎。

這名男童跟40多歲父親1月30日一起搭乘日本政府第2架次包機，從中國湖北省武漢市返回日本，父親先於本月10日確診感染。

埼玉縣政府表示，男童返回日本後就一直在家裡自主管理，並接受地方保健所觀察，20日傍晚體溫超過攝氏37.5度，今天檢查結果出爐為陽性，目前病情穩定。

另外，千葉縣政府今天表示，家住縣內的60多歲男性保全人員本月6日起出現倦怠感及食慾不振症狀，9日因為體檢到千葉縣內醫療機構看診。

不過，男性保全症狀一直沒有改善，19日前往醫療機構看診時被診斷疑似肺炎，20日接受病毒檢查，確診武漢肺炎，這名男性保全目前住院中。

男性保全在發病前2週並沒有海外旅遊史，也沒有跟確診患者有明確接觸。由於男性保全出現倦怠感後仍持續工作，千葉縣政府正在詳細確認這段期間的活動史。

包含日前搭乘日本政府包機從武漢市返回日本的3起確診病例，這名男性保全是千葉縣內第9例。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090221