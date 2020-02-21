日本專家：鑽石公主號5日隔離前1人傳染5人

（中央社台北21日電）鑽石公主號遊輪發生武漢肺炎集體感染，日本北海道大學教授西浦博昨天公布分析結果指出，在乘客和船員開始待在房間裡待命前，船內是平均1名感染者傳染給5個人的高風險環境。

日本共同社今天報導，擁有感染症疫學專業的西浦指出：「可以認為在遊輪這一封閉環境中，由於乘客間進行密切接觸，因此比通常狀態更容易傳染。」

西浦表示，自厚生勞動省要求乘客和船員待在房間裡待命的5日起，平均傳染人數減少到1人，「通過採取對策，感染急速縮小了」。

西浦根據國立感染症研究所收集有明確發病日的184名患者數據進行了分析。從自身發病到新傳染的對象發病的時間設定為4天。1月底至2月初，傳染指數5.5，即平均1人傳染給5.5人左右；到2月上旬則降至1左右。

世界衛生組織（WHO）認為通常環境中，俗稱武漢肺炎的2019冠病毒疾病（COVI-19）傳染指數為1.4-2.5。

根據日本厚生勞動省統計，在以乘客等為對象的病毒檢測中，迄今共有634人確診感染。其中80多歲男性乘客和女性乘客昨天死亡。有基礎疾病等、被運送至船外醫療機構的男女重症患者共計28人，年齡為40至80多歲，包括14名日本人。其中27人病毒檢測呈陽性，1人為陰性。

厚生勞動省今天也宣布，與感染者同室的密切接觸者將轉移至政府設施。據政府相關人士表示，對象超過100人。厚勞省改變了此前的留船隔離方針。

病毒檢測呈陰性的乘客從19日開始下船，自19日起到今天，共有970人下船。關於如何安置留在遊輪上的船員，厚生勞動省將與運航公司進行協調。（編輯：林憬屏）1090221