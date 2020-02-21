馬來西亞西部半島 暫不禁中國遊客入境

（中央社記者郭朝河吉隆坡21日專電）雖然中國武漢肺炎疫情仍持續擴大，馬來西亞副首相旺阿芝莎今天表示，馬來西亞政府暫時不會禁止中國遊客入境。不過，東馬沙巴與砂勞越先前已宣布的禁令仍維持。

旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）在記者會表示，馬來西亞內閣近期曾討論禁止中國遊客入境一事，經過武漢肺炎疫情特別高級委員會討論後，認為暫時沒有禁止中國人訪馬的必要，但強調所有關卡會提高警覺，只要14天內曾到訪中國的人，都必須接受健康檢查。

雖然馬來西亞政府暫時不阻止中國遊客入境，但這僅限於西馬來西亞。位於東馬來西亞的沙巴與砂勞越州政府較早前宣布，為防止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傳染，禁止近期曾待在中國的中國與外國遊客入境。換言之，中國遊客近期僅能入境馬來西亞西部半島。

由於鄰國新加坡武漢疫情也不斷升級，甚至出現人傳人的病例，旺阿芝莎表示，與新加坡相關的馬來西亞新山（Johore Bahru）關卡和士乃機場（Senai International Airport）關卡入境程序會加強防範，並會在本月25日，與新加坡政府舉行雙邊聯合工作委員會會議，討論雙邊出入境的監控和篩檢方式。

另一方面，馬來西亞國內貿易及消費事務部長賽夫丁納蘇申（Saifuddin Nasution Ismail）今天宣布，經過協商後，大馬國內口罩生產商將提高產量，預計兩週內生產約1000萬個口罩，以解決國內供不應求的口罩市場需求。

他說，近期已與數名相關的部長會面，除了商討加速外勞申請程序，解決國內勞動人口短缺的問題外，也會減免口罩原材料的進口稅，以讓生產商能加速提高口罩產量。（編輯：馮昭）1090221