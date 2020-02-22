鑽石公主號返國乘客18人確診 美國累計35例

美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員說，自鑽石公主號遊輪返國的美國人，至少有18人感染新型冠狀病毒，讓美國累計確診病例來到35例。圖為船內多人感染武漢肺炎的鑽石公主號。（共同社提供）

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員說，自鑽石公主號遊輪返國的美國人，至少有18人感染新型冠狀病毒，讓美國累計確診病例來到35例。

鑽石公主號遊輪爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港隔離檢疫，上週末有300多名乘客飛回美國，目前待在軍事基地與醫院再隔離兩週。CDC表示，自鑽石公主號撤出的乘客中，可能將驗出更多確診病例。

●美國病例大多有中國旅遊史

美國累計病例是自1月21日開始起算，其中3人是自疫情爆發地的中國湖北武漢市返國，其餘也大多是在前往中國其他地區後感到不適，有兩人傳染給配偶。

加州本週宣布出現新的旅客病例，一例是在洪堡郡（Humboldt County），患者據稱居家隔離，身體狀況良好。沙加緬度郡（Sacramento County）官員今天說，一名月初自中國返美的居民，驗出病毒陽性反應。

CDC官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）今天在記者會上說：「我們還沒看到美國出現社區傳播。最後有可能、甚至很可能發生。」

●CDC：美極可能終將出現社區傳播

梅森尼爾說，CDC正在調整2017年防治流行性感冒指導方針，以防病毒開始在美國擴散。美國可能有必要關閉學校與取消集會活動。

除已知的病例以外，為偵測新型冠狀病毒是否早已在確診者以外悄悄蔓延，CDC在平常追蹤流感的防疫網中增加採檢措施。當患者樣本驗出對流感呈現陰性反應時，實驗室員工將檢測是否有新型冠狀病毒。梅森尼爾說，額外的採檢措施將自下週實施。

自武漢撤出的美國人幾乎都結束隔離，鑽石公主號上的返國乘客則是在加州、德州與內布拉斯加州的軍事基地與醫院隔離。除此之外，過去兩週曾去過中國的美國民眾，被要求返家時必須自我隔離，並觀察是否有發燒、咳嗽與呼吸短促症狀。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1090222