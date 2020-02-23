登鑽石公主號醫療人士未受檢 專家籲重新評估

（中央社東京23日綜合外電報導）日本政府處理鑽石公主號武漢肺炎疫情遭受質疑，除了厚生勞動省職員未受檢將補檢，又傳出登船執勤的醫療相關人士只要沒症狀就不用受檢，專家認為日本政府應重新評估受檢對象。

日本放送協會（NHK）報導，有關日本政府職員登上發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號執行公務後，並未接受病毒檢查就返回工作崗位，日本政府厚生勞動省昨天決定為截至目前為止登船的職員進行檢查。

不過，相較這些政府職員，在更接近船上旅客的地方執行任務的醫師與護理師，卻被排除在檢查對象外。

由於厚生勞動省職員登船執行公務後，幾乎沒有接受病毒檢查就回到原本的工作崗位，厚生勞動省昨天表示，將針對登船執行業務的41名職員進行病毒檢查。

另一方面，擁有醫師與護理師資格的職員、負責檢疫工作的職員，及災害派遣醫療小組（DMAT）等醫療相關人士，厚生勞動省表示，原則上「只要沒有出現症狀，就不用檢查」。

談到排除這些人士接受檢查的理由，厚生勞動省表示，醫療相關人士對預防感染技術熟練，會做好充分因應對策等。

不過，曾登上鑽石公主號執勤的一名檢疫官及一名DMAT護理師，都先後確診感染武漢肺炎，熟悉傳染病對策的日本東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫說，就算是傳染病專家也無法否定有被感染的可能，應重新評估讓醫療相關人士也能受檢。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090223