鄰國伊朗傳出疫情 土耳其關邊界暫停航班降落

（中央社記者何宏儒安卡拉23日專電）伊朗今天宣布武漢肺炎死亡數增至8人後，土耳其決定關閉東部與伊朗之間的邊界，今晚8時之前並將暫時拒絕來自伊朗的國際航班降落。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天傍晚表示，到今天晚間8時為止，土耳其暫停接受來自伊朗的國際航班降落。

根據伊斯坦堡新機場官網，今晚8時前土耳其航空（Turkish Airlines）和伊朗馬漢航空（Mahan Air）原定各有一個從德黑蘭起飛的航班抵達。

克扎說，21、22日至少有8名伊朗旅客因為身體狀況而被拒絕入境。其中，原定從東部萬恩省入境的5人出現疑似感冒症狀，經檢測後對武漢肺炎呈現陰性反應。報導沒提到另外3人的檢測結果。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，東部萬恩省（Van）卡皮柯伊（Kapikoy）和東南部哈卡里省（Hakkari）埃森德雷（Esendere）兩處邊界關卡將禁止伊朗人入境。

伊朗是第一個出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例的中東國家，今天新增15起確診病例，總計43例確診感染，死亡增至8人。去年12月在中國武漢發現的新型冠狀病毒引發的肺炎已擴散到中國以外30國，並在中國以外造成20餘人死亡。

萬恩省是深受伊朗人喜愛的旅遊勝地，3月波斯新年諾魯茲節（Nowruz）原本應有大批伊朗人赴萬恩省旅遊。當局20日已在卡皮柯伊邊界關卡設置紅外線熱影像儀篩檢入境旅客，必須與旅客直接接觸的第一線官員也穿上防護衣。（編輯：郭中翰）1090223