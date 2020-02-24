G20財長討論數位稅 法：年底沒協議稅制會大亂

（中央社利雅德23日綜合外電報導）法國財政部長勒麥爾今天表示，全球若無法就課徵數位稅的地點和方法達成共識，可能導致世界各地出現不同稅制。

勒麥爾（Bruno Le Maire）表示：「共識是在2020年底前獲得解決方案。」他說，沒有解決方案就會導致各種稅制激增，谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）或臉書（Facebook）等數位巨頭的日子將更加難過。

勒麥爾說：「讓我明白講吧，要不就是在2020年前達成國際解決方案…這明顯符合所有國家和數位公司利益，要不就是沒有解決方案…會讓各國實施各自的稅制。」

勒麥爾在世界財政領袖會議場邊對路透社表示，這場集會對建立全球稅務規範的共識非常有用。

20國集團（G20）財政部長與中央銀行總裁今天在沙烏地阿拉伯利雅德會面討論經濟議題，數位稅是兩天會議的首要議題。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴記者，數位稅可能促使美國課徵報復性關稅。梅努欽此言凸顯出，若全球協議無法達成，華府決心阻撓法國等國規劃的稅務規範。

梅努欽表示，經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development）的協商有提及這項議題，他希望能在年底前解決此事。

但他表示，如果那些努力失敗，美國會對抗法國等國通過的數位稅。

「我們一直以來的說法都非常一致，也就是認為數位服務稅本質是在歧視數位公司與美國一些特定公司。」

「總統很清楚地說，我們正在推動…互惠關稅。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090224