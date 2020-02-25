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菲律賓接回鑽石公主號456名公民

最新更新：2020/02/25 22:51
菲律賓25日接回鑽石公主號上的456名菲籍人士，圖為菲籍郵輪工作人員和旅客登機情形。（菲律賓外交部提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月25日
菲律賓25日接回鑽石公主號上的456名菲籍人士，圖為菲籍郵輪工作人員和旅客登機情形。（菲律賓外交部提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月25日

（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）菲律賓今天接回鑽石公主號上538名菲籍人士中的456人。由於船上有80名菲籍人士確診武漢肺炎，確診且未治癒者未在這批接回名單中。

菲律賓衛生部表示，80名確診者中，兩人已痊癒出院。衛生部未說明痊癒的菲籍人士是否在這批接回名單中。

菲律賓外交部副部長杜萊（Dodo Dulay）在推特（Twitter）上說，除了80名確診的菲籍人士，船上其他菲律賓人的武漢肺炎檢驗結果都呈陰性反應。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque）表示，當局今天出動兩架包機，接回船上的456名菲籍人士，9名衛生部人員和6名外交部官員將陪同返菲。

根據菲國衛生部24日發布新聞稿，鑽石公主號上有538名菲籍人士。

菲律賓外交部助理部長梅內斯（Eduardo Menez）說，鑽石公主號上的菲籍重要工作人員可能不會接回菲國，因為他們需要操作和維護這艘郵輪。

菲國衛生部表示，接回的菲籍人士將被送到位於丹轆省（Tarlac）新克拉克市（New Clark City）的東南亞運動會選手村檢疫隔離。（編輯：王永志）1090225

菲律賓25日接回鑽石公主號上的456名菲籍人士。圖為前往日本接回菲籍郵輪工作人員和旅客的菲國衛生部人員。（菲律賓衛生部提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月25日
菲律賓25日接回鑽石公主號上的456名菲籍人士。圖為前往日本接回菲籍郵輪工作人員和旅客的菲國衛生部人員。（菲律賓衛生部提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月25日
菲律賓25日派專機接回鑽石公主號上的456名菲籍人士。圖為菲律賓衛生部人員測試額溫槍能否正常使用。（菲律賓衛生部提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月25日
菲律賓25日派專機接回鑽石公主號上的456名菲籍人士。圖為菲律賓衛生部人員測試額溫槍能否正常使用。（菲律賓衛生部提供）中央社記者陳妍君傳真 109年2月25日
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