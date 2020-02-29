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武漢肺炎德國確診增加 柏林國際旅展喊卡

最新更新：2020/02/29 15:03

（中央社柏林28日綜合外電報導）全球規模最大的觀光博覽會柏林國際旅展（ITB）的主辦單位今天表示，由於武漢肺炎疫情升溫，將取消原定下週舉行的柏林國際旅展。

柏林國際展覽公司（Messe Berlin）執行長戈克（Christian Goke）說：「柏林國際旅展是全球旅遊業年度盛會，有超過180個國家上萬家廠商參展。」

「我們非常認真看待保護賓客、參展廠商和工作人員安全及健康的責任，現在看到必須取消2020年柏林國際旅展，我們心情很沉重。」

柏林國際旅展原定3月4日展開，但隨著德國的武漢肺炎確診病例躍升，外界愈來愈擔心讓大批民眾參與旅展會有健康安全風險。

德國是歐洲最大經濟體，目前武漢肺炎確診病例破60例，境內人口最稠密北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）也隔離超過1000人。

北萊因-西發利亞邦的海因斯貝格郡（Heinsberg）表示，他們得採取行動讓約1000名居民進行居家隔離，因為一對染病的情侶本月中旬曾參與當地嘉年華的慶祝活動。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090229

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