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美國食藥局批准 各州可加速篩檢武漢肺炎

最新更新：2020/03/01 11:32

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，將准許部分實驗室立即採用他們自行研發可有效快速篩檢的武漢肺炎檢測工具。

路透社報導，這項政策是在為各州公共衛生實驗室立即展開區域檢測鋪路，可能幾小時內就有篩檢結果，公衛官員說，這對快速因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情至關重要。

FDA醫療器材與放射保健中心（Center for Devices and Radiological Health）主任蘇倫（Jeff Shuren）在聲明中說：「根據這項政策，我們預期某些研發有效冠狀病毒檢測的實驗室將開始在FDA審查前即刻採用。」

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天表示，紐約州會馬上開始採用州內研發的檢測套組。紐約州衛生署昨天向FDA提出緊急申請，要求允許採用。

古莫在聲明中說：「我們剛收到訊息，FDA已批准我們的檢測。紐約州將即刻在華茲沃斯實驗室（Wadsworth Lab）展開檢驗。」華茲沃斯實驗室位在紐約州阿爾巴尼（Albany）。

紐約的公衛實驗室是全美最先尋求FDA緊急授權，以使用自家檢測套組。衛生官員先前說，聯邦政府的檢測套組有瑕疵，導致他們無法迅速在美國人口最多的城市紐約市迅速對民眾診斷。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，境內武漢肺炎病例累計達69例，一名患者病逝，是境內首起死亡病例。患者大部分是在國外和搭乘包機返美前感染。

紐約市尚未檢測出病例，但市長白思豪（Bill de Blasio）和衛生官員已表示，疫情恐怕不可避免會延燒到紐約市。

與此同時，美國疾管中心正努力趕工，製造可信度更高的新檢測套組。

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）2月27日在眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）聽證會上說，新製造的疾管中心檢測套組最快3月2日就可以送到93個公衛實驗室。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1090301

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