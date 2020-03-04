印度斥資千億盧比 加速電動車輛普及政策

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度4月1日起將執行第二階段「加速油電混合車輛製造計畫」，印度政府昨天宣稱將斥資1000億盧比，補貼公共運輸採用電動車，以及執行購買電動車降稅政策。

印度政府聲明說，重工業及公共企業部部長賈瓦德卡爾（Prakash Javadekar）昨天遞交給國會的書面答詢書說，第二階段「加速油電混合車輛製造計畫」從4月1日起實施，為期3年，這項計畫總預算1000億盧比（約新台幣410億元）。

這份書面答詢指出，在第二階段，主要聚焦在推動公共交通和共享交通的電氣化，並刺激油電車需求，希望促成7000輛公車採用電動車、50萬輛電動三輪車、5萬5000輛電動轎車及100萬輛兩輪車。

賈瓦德卡爾說，第二階段計畫重點在公共運輸使用的車輛、商業用途的載客三輪車、四輪車及電動公車，私有兩輪電動車也將納入扶助範圍。

除外，政府將支持興建充電基礎設施，以解決電動車主對續航力的焦慮。

書面答詢表示，第二階段計畫政府投入280億盧比，支持包含約28萬輛油電車的刺激需求方案；另外，5億盧比用於多個省市運輸業取得5595輛電動公車。

賈瓦德卡爾指出，印度重工業及公共企業部也斥資50億盧比，在24個省及直轄行政區興建2636座電動汽車充電站。

此外，書面答詢書說，印度政府推出若干刺激購買電動汽車的政策，包括商品與服務稅（GST）從12%降至5%、14億美元投入新購電動車補貼等多項獎勵措施。

印度總理莫迪提出2023年三輪車全面電動化、2025年兩輪車全面電動化，到2030年全面禁止燃油車，只銷售電動車，吸引包括台商在內的外國企業參與，其中已有多家台商與印度廠商合作，參與電動機車等在印度的製造。（編輯：王永志）1090304