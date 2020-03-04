印度專家：病毒不會因天熱而消失 應續投資研究

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度多位專家今天在一場研討會上表示，雖然印度天氣漸漸變熱，但武漢肺炎病毒及下一波病毒疫情不會就此停歇，建議印度政府應持續投資研究，隨時做好抗疫準備。

卡內基國際和平基金會印度分會（Carnegie India）今天舉辦一場研討會，邀請印度馬尼帕爾病毒學研究所（Manipal Institute of Virology）所長阿倫庫瑪（G. Arunkumar）、英國醫療慈善組織維康信託基金會（Wellcome Trust）DBT印度聯盟執行長賈米爾（Shahid Jameel）。

另外還邀請印度阿育王大學（Ashoka University）物理與生物學教授梅農（Gautam Menon）等多位學者，討論武漢肺炎的監測、預防和應對措施。

許多人認為在印度極端氣候下，尤其印度馬上就要進入炎夏，將使俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）不容易在印度生存，但與會專家有不同意見。

阿倫庫瑪指出，印度即使有極端氣候，但在2015、2017年仍爆發H1N1流感疫情，且病毒都存活在宿主體內，即使人類沒有，但動物體內可能仍存在這些病毒，例如蝙蝠；加上印度6月進入雨季，是病毒最喜愛的潮溼氣候，無論是印度政府還是大眾，都不應掉以輕心。

賈米爾也說，病毒永存於環境中，不會因為氣溫的變化而消失，武漢肺炎病毒喜歡人體維持攝氏37度恆溫及潮溼的環境，即使印度部分地區逐漸變得乾燥且高溫，但病毒仍可存在動物體內，並經由變異而適應新的環境，所以印度對防疫工作更應該慎重。

阿倫庫瑪、賈米爾和梅農等與會學者咸認為，即使武漢病毒疫情在接下來幾個月趨於平緩甚至告一段落，政府都不應停止在病毒基因定序、防疫與疫苗研究的投資，因為沒有人知道下一波疫情何時爆發，只有不斷的投資與研究，在下一波疫情爆發前做好準備，才能夠成功控制病毒的傳播。

賈米爾等人說，印度政府在這次疫情控制上做得不錯，但唯一的問題是從上次發生流感疫情後，包括高氧病床等醫療設施、針對病毒的研究與疫苗開發等投資仍嫌不足，他們呼籲印度政府應投入更多資源在病毒研究與防疫上。

賈米爾還提到，印度製藥業迄今仍高度仰賴中國供應70%的活性藥物成分（API）等製藥原料，業者只想著從中國進口方便又便宜，才導致印度製藥業因中國在武漢肺炎疫情下中斷供應而發生危機，這是印度政府和業者必須重新思考的事情。

賈米爾認為，政府應把健康安全視為國家安全的一部分，才會認真對待跟病毒防疫有關的相關問題。

擔任第二場討論主持人的印度國家心理健康與神經學研究院研究員（National Institute of Mental Health and Neuroscience）帕塔琵拉曼（Chitra Pattabiraman）和賈米爾等人都認為，印度政府相關機構對疫情動態、病毒基因定序等研究資訊分享應更透明，這些研究有40%是由稅金所支付，應讓更多專家取得相關資訊，才有助於防疫工作、基因定序及疫苗開發。

與會學者都認為，印度政府如同其他國家政府都需要一套系統，在緊急防疫之際決定有限的醫療資源如何運用，口罩等物資如何分配，並把相關資訊透明地告訴民眾，進行有效溝通，且透過有限度的學校停課等措施，讓各種抗疫、防疫工作做好準備，才能真正在疫情爆發時做好應對。（編輯：韋樞）1090304

卡內基國際和平基金會印度分會4日舉辦研討會，與會學者專家及媒體就武漢肺炎的防疫、檢測和如何應對熱烈討論。中央社記者康世人新德里攝 109年3月4日

維康信託基金會DBT印度聯盟執行長賈米爾4日在出席卡內基國際和平基金會印度分會的研討會時，呼籲印度政府應分享防疫與病毒研究資訊，持續投資抗疫研究。中央社記者康世人新德里攝 109年3月4日

印度阿育王大學物理與生物學教授梅農4日出席卡內基國際和平基金會印度分會的研討會時指出，唯有資訊透明、良好溝通和國際合作才能有效對抗武漢肺炎。中央社記者康世人新德里攝 109年3月4日