武漢肺炎影響 印度延後舉行國際會議及海軍演習

（中央社記者康世人新德里5日專電）受到武漢肺炎疫情升溫影響，原訂3月在印度舉辦的國際地質大會和國際印度洋科學會議已經決定延後，而印度海軍也決定把代號「米蘭」的多國海軍聯合軍演延後。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不斷升溫，印度政府也確診29例病例，且宣布中國、義大利、伊朗、韓國和日本的公民，以及在2月1日和之後曾到過這些國家的外國旅客，所持有印度入境簽證全部失效，導致原訂在印度舉辦的國際活動遇到問題。

包括原訂16日到20日在印度果阿（Goa）舉行的2020年國際印度洋科學會議（Indian Ocean Science Conference （IIOSC）-2020），主辦單位印度科學及工業研究委員會（CSIR）海洋學研究所（National Institute of Oceanography）在活動官網宣布，考量與會代表團的健康安全，決定延後舉辦，並靜待進一步通知。

早先宣布延期舉辦的還包括2日到8日在印度北方省大諾伊達（Greater Noida）舉辦的第36屆國際地質大會（36th International Geological Congress），主辦單位考量到武漢肺炎疫情影響旅遊及與會者的健康安全，發表聲明引述聯合國教科文組織（UNESCO）的警告，指病毒傳播導致與會者的困擾，決定把舉辦日期延後到11月9日到14日。

這項由印度地球科學部（Ministry of Earth Sciences）主辦的國際會議，原訂6000多人參加，但地球科學部的聲明說，在武漢肺炎爆發後，有相當數量的國際與會代表選擇退出這場會議。

此外，同樣受到武漢肺炎疫情影響，印度海軍原訂18日到29日在印度東部安德拉省（Andhra Pradesh）港口城市維沙哈巴南（Visakhapatnam）舉行的兩年一度代號「米蘭」（Milan）海軍聯合軍事演習，也宣布延到「合宜的日期」。

根據印度媒體，這項聯合軍演至少有32國的軍艦和海軍人員受邀參加。（編輯：韋樞）1090305