土航法國籍乘客抵星確診 倫敦經伊斯坦堡轉機

（中央社記者何宏儒安卡拉5日專電）土耳其航空飛新加坡航班因一名法國籍乘客確診感染武漢肺炎，星國當局要求空機飛回，13名機組員回國後將隔離14天。值得注意的是這名法籍乘客當時是從倫敦經伊斯坦堡轉機。

一名法國籍乘客3日在新加坡被檢測出確診武漢肺炎，他從伊斯坦堡所搭乘的土耳其航空公司（Turkish Airlines）班機當時搭載143名乘客，機上有3名機師與10名空服員。

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天下午在推特帳號推文指出，確診的乘客為法國籍，從倫敦飛伊斯坦堡，再轉機前往新加坡。機組人員返國後將進行14天隔離。

「每日晨報 」（Daily Sabah）網站報導，一名民航官員指出，13名機組人員在新加坡檢測結果對俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病呈陰性反應。

新加坡民航局（CAAS）在聲明中指出：「機組人員與搭乘TK54航班、後來檢測對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性反應的一名乘客密切接觸。外交部聯繫土耳其大使館，對方確認機組人員抵達伊斯坦堡後將進行隔離。」

截至目前，土耳其沒有通報武漢肺炎確診病例。（編輯：韋樞）1090305