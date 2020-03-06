美人事管理局建議 高風險疫區返回員工隔離14天

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國聯邦政府人事管理局發出通知，建議曾經前往美國國務院針對武漢肺炎發布第4級旅遊警示區域的員工，返美後應自主隔離14天，也呼籲出現類似病徵的僱員留在家中。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）與各州政府發布的訊息，全美目前確診163起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，11人死亡。至少已有13州通報確診病例。

隨著疫情逐漸擴散，美國聯邦人事管理局（Office of Personnel Management）3日發布武漢肺炎疫情期間聯邦機構初步指南，針對聯邦僱員工作、國內外旅遊與機構訪客管理做出規範。

指南指出，有急性呼吸系統疾病症狀的員工應待在家中，不要上班，直到不再發燒或其他症狀不再出現至少24小時，且無需繼續使用退燒藥或其他藥物為止。若是工作中發現有急性呼吸性疾病症狀現象，也應立即告知主管後返家休養。指南的發燒標準為37.8度。

至於國內旅行，指南並未做出限制，但呼籲各機構嚴審旅行政策，並開始斟酌減少不必要的旅行，同時也建議考慮旅遊的地點與目的。

在國外旅行方面，指南建議曾經前往美國國務院公告的第4級非必要勿前往國家或地區的聯邦僱員，在返美後應留在家中自主隔離14天。若出現發燒、咳嗽或呼吸困難現象，則應尋求醫療建議。美國國務院目前將中國、伊朗列為旅遊警示第4級國家。（編輯：徐崇哲）1090306