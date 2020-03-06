醫院防疫資源普遍沒到位 美護理人員怕怕

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國有蔓延趨勢，美國護理界認為到現在防疫相關訓練與資源仍缺乏，對日後恐在缺乏保護下照顧病患憂心忡忡。

「華盛頓郵報」報導，加州大學戴維斯分校醫學中心上個月19日收治一名新型冠狀病毒確診病患後，擔任心臟科護理師的瑪奈比（Jenny Managhebi）只要在醫院接觸過咳嗽或打噴嚏的患者，回家都擔心丈夫與孩子會染病。已擔任護理師13年的她越來越擔心被傳染冠狀病毒，也不知是否該繼續當6歲孩子在校的志工媽媽。

任何單一新型冠狀病毒確診病例對醫院帶來的衝擊都不容小覷。在收治新型冠狀病毒確診患者後，戴維斯分校醫學中心已有93名接過過患者的護理人員被迫居家隔離，約有34人出現不適並接受篩檢，3人篩檢後也確診。

一些為護理人員發聲者直言，美國各醫院的管理階層都未做到適切保護旗下醫護人員。全美最大的全國護理師聯合工會（NNU）指出，他們訪查48州共6000位護理師，只有3成的人覺得工作場所有充足配備能因應新型冠狀病毒患者激增，更只有29%的人覺得任職的醫院或診所有作好隔離病患的計畫。

副理事長馬洪（Michelle Mahon）說：「我們看到的是連串缺乏協調、失能的中央領導與毫無明確指令。這再再增加困擾且不利防疫準備。」

有些護理師回報，一些醫院把N95口罩與一些防護服、遮罩等收起囤積。

內布拉斯加大學醫學中心（University of Nebraska Medical Center）是全美頂尖的生物防疫與傳染病治療院所之一，院內已開始為有呼吸道感染的病患做分流。但該院感染控管與傳染病醫學主任魯普（Mark E. Rupp）表示，這只能因應疫情停留在零星患者的時期。

他說：「從現在起的一週內，防疫準備都不可能到位，連我們這種等級的院所都難以達標。很明顯，有些醫院只能純靠祈禱，希望不會出現疫情大爆發。」

法新社報導，全美護理師聯合工會（National Nurses United）表示，針對在醫院工作的數千名護理人員的調查顯示出「相當令人不安」的結果。

工會衛生專家湯瑪森（Jane Thomason）說：「調查顯示，全美很大比例的醫院，都尚未準備好安全地對付2019年冠狀病毒疾病。」

工會理事長卡斯蒂約（Bonnie Castillo）說，護理人員在缺乏必要個人防護裝備的情況下工作，也缺乏處理這種疾病的教育訓練。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1090306