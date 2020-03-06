印度Yes銀行爆財務危機 政府接管限額提款

（中央社記者康世人新德里6日專電）印度Yes銀行爆發財務危機遭政府接管，政府為阻止擠兌已下令限制存款戶的提款額度，財政部長希塔拉曼今天也呼籲大眾不必擔憂，存在銀行的錢絕對安全。

綜合印度德里電視台（NDTV）等印度媒體今天報導，Yes銀行（Yes Bank）因財務出現嚴重問題，印度財政部昨晚下令接管，並宣布每位存戶的提款上限為5萬盧比（新台幣2萬多元），直到4月3日為止。印度儲備銀行（RBI，印度央行）也把這間銀行置於暫停運作狀態。

為穩定民眾信心，希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）公開呼籲大眾不必擔憂，存在銀行的錢絕對安全，印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）稍早也做出同樣呼籲。

達斯告訴印度新聞信託社（PTI），央行已有一套計畫挽救這家陷入困境的銀行。他說，「我們將迅速採取行動，而且我們已經制定了一套計畫，使銀行恢復生機」。

在政府接管總部設在孟買的Yes銀行，並限制存款戶提款後，Yes銀行今天在印度國家證券交易所（National Stock Exchange）的股價暴跌85%，孟買基金經理人薩巴爾瓦爾（Sandip Sabharwal）說，實際上，Yes銀行的股票已經沒有價值了。

國際信評機構穆迪（Moody's）的報告指出，印度央行對Yes銀行做出的暫停營運令對信貸不利，因為這項命令影響銀行存款人和債權人的的即時償還，欠缺協調的行動凸顯印度銀行退場的不確定性。

曾在國大黨執政時擔任財政部長的印度國會上院議員齊丹巴蘭（P. Chidambaram）推文批評，印度人民黨（BJP）已執政6年了，首先是印度旁遮普省與馬哈拉什特拉省合作銀行（PMC）出現問題，現在是Yes銀行，「他們（BJP政府）治理和規範金融機構的能力暴露無疑」。

齊丹巴蘭質疑，為何Yes銀行從2014年開始，5年間放貸從5500億盧比（新台幣2228億餘元）激增到2.41兆盧比，當印度的銀行這段期間平均放貸成長10%時，為何Yes銀行在政府監督下成長35%。

根據國際評級機構過去多份報告，印度銀行普遍有呆帳比例過高的問題，過度的放貸、人謀不臧之下未能確實徵信及銀行管理層與商人勾結等問題，都導致銀行的財務槓桿偏高，很容易出現危機。（編輯：陳永昌）1090306