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新加坡武漢肺炎增13起確診創單日新高 累計130例

最新更新：2020/03/06 21:44

（中央社記者黃自強新加坡6日專電）新加坡今天新增13起武漢肺炎確診病例，創單日新高，其中9人與戰備軍人協會俱樂部的私人晚宴新感染群有關，這個新感染群已有17起病例。新加坡確診累計130人。

新加坡衛生部晚間公布2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診統計，新增確診病患除9人與新感染群有關外，也有患者是新加坡航空的新加坡籍機組人員，曾於2月赴南非與法國，以及2月27日到3月5日曾赴德國的新加坡女性永久居民。

新加坡原有5大感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂感染群。

不過，繼2月28日新增位於科學園路10號的網路學習方案公司Wizlearn Technologies感染群後，昨天再新增裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群。

根據衛生部公告，這個新增感染群目前有17起病例，成為新加坡第2大感染群，僅次於神召會恩典堂感染群的23人。

新感染群確診病患與2月15日傍晚在中餐廳美滿樓舉行的私人晚宴有關，這家餐廳位於裕廊戰備軍人協會俱樂部內。

根據新加坡媒體新明日報、聯合早報報導，餐廳當晚有兩場晚宴，共約600人出席。

戰備軍人協會俱樂部指出，晚宴舉行當天，屬於這個感染群的確診病患進入俱樂部前，均通過體溫檢測，當時沒有人出現類似感冒症狀。餐館也於活動結束後進行例行清潔工作。

衛生部長顏金勇昨天國會答詢指出，中國境外病例暴增，新加坡預計接下來會出現大量新增病例，抗疫須打長期戰爭。（編輯：陳永昌）1090306

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