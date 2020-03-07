疫情是2020黑天鵝 紅杉資本預警企業裁員

（中央社記者周世惠舊金山6日專電）矽谷知名投資公司紅杉資本把武漢肺炎形容為「2020年的黑天鵝」，今天發文建議企業領導人在這低迷時刻，「審慎評估如何用少一點人力且增加生產力」，別被錯誤的樂觀誤導。

生產個人電腦和行動通訊設備的蘋果（Apple）、搜尋引擎谷歌（Google）、互聯網系統思科（Cisco）和基因檢測公司23與我（23andMe）等矽谷重要科技公司幕後的創投，都與紅杉資本（Sequoia Capital）有關。

紅杉資本部落格今天以團隊（Team Sequoia）署名的方式對「親愛的創業家與執行長們」（Dear Founders & CEOs）發文，在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延的此刻，提出他們的觀察與建議方向。

「COVID-19是2020年的黑天鵝。」總部設在北加州矽谷孟羅公園（Menlo Park）的紅杉資本是1972年成立的風險投資公司，在美國、印度、中國大陸和以色列等設有辦公室。

「理解企業面對的壓力，但必須擁抱這股亂流，做好準備。」紅杉資本指出，疫情引爆的企業挑戰包括商業活動減少、供應鏈紛擾、潛在堆疊的財務問題、出差會議取消，連帶地私募基金會減少投資，以及消費者改變消費習慣帶來的銷售量減少等。

在企業因應「人力編制」的項目，紅杉資本建議這個時間點要「審慎評估如何用少一點人力、且能增加生產力」。

這篇文章並提到「沒有人會在變動的情境中，因為做快速與決定性的調整而後悔」，企業反映生物學的道理，正如達爾文所推測，「適者生存，存活者並非那些最強壯或最聰明的，而是最能夠適應環境者」。

矽谷主要的科技公司幾乎重度仰賴國際的合作夥伴，員工遍及全世界且經常出差旅行和探視家人。在疫情影響下，企業思考供應鏈的重新安排、減量出差，且深化原本已有的遠距離辦公模式，但仍不免相關衝擊。

「錯誤的樂觀會讓你誤入歧途，以至於沒有採取應變計畫、做出勇敢的行動。」紅杉資本提醒，避免掉入這樣的陷阱、隨機應變，「在壓力時刻展現領導力」。（編輯：馮昭）1090307