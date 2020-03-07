武漢肺炎防疫缺口 刺胳針點名非洲拉美與中東

（中央社台北7日電）武漢肺炎疫情蔓延全球拉警報，醫學期刊「刺胳針」今天在官網發表社論指出，疫情已對全球高所得與中低所得國家造成不同程度的衝擊，但非洲、拉丁美洲與中東地區還沒備妥防疫措施。

刺胳針（The Lancet）社論說，薄弱的衛生醫療體系如何因應蔓延至全球的疫情令人擔憂，像是非洲撒哈拉沙漠以南、拉丁美洲和中東的大多數國家，都還沒有準備好因應2019冠狀病毒疾病的傳染。

提到義大利已淪為歐洲的疫情重災區，社論並指出，隨著全球遏制疫情的機遇期不斷縮小，各國的衛生部長開始倉促採取應變措施以延緩病毒傳染，但是他們的行動還是相對遲緩且不夠充分。

刺胳針強調，當前真正的危機在於，各國在遏制疫情方面採取的因應措施「太少、太晚」。

這篇社論呼籲政界領袖應積極展開防疫，並以已故中國湖北省黃石市前市長楊曉波為例指出，武漢肺炎的「重症患者」死亡率相當高，這種病毒不是良性的且會致命，因此對於這種傳染病，政界的回應，應體現出病毒對國家安全構成威脅的態勢。

根據陸媒證券時報網1月28日的報導，楊曉波因罹患「重症肺炎」去世，享年57歲。

刺胳針社論提醒高所得國家，面對疫情必須適度承擔風險，採取遏止傳染的果決措施。

社論並援引「世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019），讚揚中國的防疫工作。

社論還稱：「這些重要的教訓，（各國）總統和總理可師法中國的經驗。但從各方面觀察，他們並沒有記取教訓。」

不過中國的疾控中心專家馮子健、楊波和高福，今年1月30日在「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）發表的研究報告指出，早在去年12月中旬，2019冠狀病毒疾病在武漢就已經發生人傳人，且今年1月1日至11日就有7名醫務人員感染，這些都和武漢衛健委當時的通報不符。

路透社5日的報導更披露，武漢肺炎不到3個月就在全球奪走3000多條人命，但中國當局最初發現病毒時選擇封鎖消息，且中央和地方官員遲遲不公開警告，這種遮掩作風與先前因應非洲豬瘟時相似。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090307