武漢肺炎蔓延 美國檢驗試劑供應不足

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，儘管美國聯邦政府已增加武漢肺炎檢驗試劑組的供應量，但疫情最嚴重的一些地方抱怨，當地檢驗試劑組無法達到所需數量。

華爾街日報指出，美國身處抗疫前線的若干州抱怨，缺少檢驗試劑組，暴露美國抗疫之戰所承受的壓力。

負責衛生事務的紐約副市長佩雷亞．韓茲（Raul Perea-Henze）昨天致函美國疾病管制暨預防中心（CDC）。他以迫切語氣表示，紐約市接獲的試劑組無法滿足所需數量。

佩雷亞．韓茲在信中寫道：「聯邦政府在此方面的行動遲緩，阻礙了我們擊退疫情的能力。」

根據紐約市衛生網站，紐約市截至昨天中午有94人接受檢測。官員指稱，有近2800人正在隔離中，紐約市一天必須篩檢數百人。

對此，CDC代表未立即作出回應。CDC正在運送數百套檢驗試劑組，部分公衛研究室及私人研究室也已推出試劑組。

LabCorp及Quest Diagnostics等大型商業實驗室公司現正開始提供武漢肺炎篩檢服務。（編輯：陳正健/核稿：張佑之）1090307