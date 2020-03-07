更多編輯台推薦新聞：
澳門走出武漢肺炎疫情 香港評論一致讚好
兩岸

澳門走出武漢肺炎疫情 香港評論一致讚好

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光
國際

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光

洗手消毒防疫是常識 19世紀首位提倡者卻成醫界公敵遭迫害喪命
文化

洗手消毒防疫是常識 19世紀首位提倡者卻成醫界公敵遭迫害喪命

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎蔓延 美國檢驗試劑供應不足

最新更新：2020/03/07 23:56

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，儘管美國聯邦政府已增加武漢肺炎檢驗試劑組的供應量，但疫情最嚴重的一些地方抱怨，當地檢驗試劑組無法達到所需數量。

華爾街日報指出，美國身處抗疫前線的若干州抱怨，缺少檢驗試劑組，暴露美國抗疫之戰所承受的壓力。

負責衛生事務的紐約副市長佩雷亞．韓茲（Raul Perea-Henze）昨天致函美國疾病管制暨預防中心（CDC）。他以迫切語氣表示，紐約市接獲的試劑組無法滿足所需數量。

佩雷亞．韓茲在信中寫道：「聯邦政府在此方面的行動遲緩，阻礙了我們擊退疫情的能力。」

根據紐約市衛生網站，紐約市截至昨天中午有94人接受檢測。官員指稱，有近2800人正在隔離中，紐約市一天必須篩檢數百人。

對此，CDC代表未立即作出回應。CDC正在運送數百套檢驗試劑組，部分公衛研究室及私人研究室也已推出試劑組。

LabCorp及Quest Diagnostics等大型商業實驗室公司現正開始提供武漢肺炎篩檢服務。（編輯：陳正健/核稿：張佑之）1090307

延伸閱讀
美國武漢肺炎至尊公主號21人確診 加州恐淪疫情風暴核心鑽石公主號美籍旅客再確診18例 全美累計53例美確診武漢肺炎病例達15例 卻大砍WHO金援預算

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報