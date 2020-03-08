更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎 對台祭出旅遊禁令國家一覽
政治

武漢肺炎 對台祭出旅遊禁令國家一覽

澳門走出武漢肺炎疫情 香港評論一致讚好
兩岸

澳門走出武漢肺炎疫情 香港評論一致讚好

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光
國際

特派觀察／武漢肺炎陰影籠罩 紐約華人盼早日見曙光

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印度克勒拉省5人武漢肺炎檢測陽性 未報旅行史

最新更新：2020/03/08 17:15

（中央社記者康世人新德里8日專電）印度克勒拉省衛生廳長提契爾今天表示，根據初步檢測報告顯示，克勒拉省新增5名武漢肺炎病毒檢驗陽性的病例，其中3人2月底從義大利返國，卻沒有主動通報旅遊史。

通常印度地方政府發現確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例後會呈報給中央政府，中央政府會再送國家病毒研究所（NIV）進行第二次檢驗，如果確診才會正式列入確診病例統計。因此根據官方的統計，目前印度的確診病例仍是34例。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，克勒拉省衛生廳長提契爾（K.K.Shailaja Teacher）指出，克勒拉省帕塔納姆蒂特塔縣（Pathanamthitta）出現5名武漢肺炎病毒檢測呈現陽性的病例，這5人是一家人，其中有3名家庭成員2月29日從義大利經卡達首都杜哈（Doha）回到克勒拉省柯枝（Kochi）。

官員透露，這5人的狀況都很穩定，其中有2人年齡在30歲以下，另3人年齡在50到60歲之間。

提契爾說，上述3名武漢肺炎病毒檢測呈現陽性的民眾從義大利回到印度時，沒有主動通報衛生官員他們的旅行史。

她批評，他們的所做所為是一種嚴重不負責任的行為，隱瞞旅遊史的人將受到嚴厲處罰。

根據當局了解，這3人從義大利抵達杜哈後，搭乘卡達航空（Qatar Airways）班機回到柯枝，3人在柯枝機場進行發燒篩檢，並未發現症狀。約有350名乘客與這3人在同一班機上。

提契爾表示，武漢肺炎的續發感染非常嚴重，當局已追蹤到與感染者接觸的150多人，並讓這些人居家隔離。

當局也在帕塔納姆蒂特塔縣設立32個快速反應小組，處理當地疫情狀況。縣府官員說，局勢已經獲得控制。

克勒拉省政府已呼籲有發燒症狀的人，不要參加阿圖卡爾神廟（Attukal Temple）舉辦的婦女慶典。（編輯：周永捷）1090308

延伸閱讀
武漢肺炎疫情延燒 全球海運業大受衝擊遭美指控散布武漢肺炎假新聞 俄羅斯否認中國：央企復工帶動產業鏈 生產型已逾8成開工

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報