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武漢肺炎新增例降 韓國大邱市長：疫情可能放緩

最新更新：2020/03/08 19:22

（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情最嚴重的大邱市，確診數增幅降至10天來最低，大邱市長權泳臻今天審慎傳達希望，指新增病例可能逐步減少。

韓國疾病管理本部（KCDC）今天通報全國新增272起確診案例，累計來到7313例；死亡總數則增加2人，來到50人。

今日新增病例數較前一天少，不過衛生官員警告，由於還在進行更多篩檢，相關數字仍可能波動。

韓國多達75%的確診案例出現在大邱市。韓聯社報導，大邱市長權泳臻（Kwon Young-jin）告訴記者，大邱市自2月29日以來，單日新增案例首次低於300例。

根據韓聯社，權泳臻說：「感染案例增速有放緩跡象。」

韓國政府已把大邱及鄰近2個區域劃為特別管控區，除加派醫療物資和人員，並調遣軍隊前往消毒街道。

韓國疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）則說，新增案例數減少，似乎跟當局就要完成篩檢新天地教會20多萬名成員有關。新天地教會是韓國疫情的中心。

鄭銀敬在首爾簡報會上告訴記者：「我們已對新天地教會信徒實施隔離以避免進一步傳播，並對他們進行篩檢，許多確診案例都來自他們。現在就快完成篩檢教會信徒，所以確診案例數隨之下降。」

韓國的檢測措施，堪稱全球最具野心的冠狀病毒篩檢計畫之一。每天有數千人接受檢測。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090308

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