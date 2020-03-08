防武漢肺炎 傳美機場檢疫官要求提供高防護口罩

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）武漢肺炎全球擴散之際，美國機場檢疫官紛紛繃緊神經。這些檢疫官由聯邦當局指派，他們為入境旅客進行篩檢時，多半沒有配戴防護力最強的口罩。

根據路透社檢閱的內部文件，美國疾病管制暨預防中心（CDC）檢疫官本週要求上層修改官方章程，並要求提供更高防護力的口罩。

洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport，LAX）日前才有2名檢疫官對俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測呈陽性反應。

美國疾管中心一名資深檢疫官6日晚間發送電郵給同事，內容寫道，「令人悲傷的消息」，2名檢疫官將被隔離至3月17日為止，「讓我們在心底惦記著LAX的同仁」。

這項消息對部分疾管中心檢疫官而言並不意外。疾管中心一名資深檢疫官員說：「這是遲早的事。他們向我們保證我們是安全的。如果我們是安全的，那檢疫官就不會生病。」

疾管中心內部因疫情遇挫，不僅凸顯全美衛生工作者面臨的困境，也彰顯美國總統川普政府遭逢的挑戰。川普2月26日稱武漢肺炎風險「非常低」，但目前美國已有19人死於武漢肺炎，且全美已有超過25州通報出現確診病例。

美國醫護、緊急應變人員及政府衛生工作者都表示，他們越來越擔心為前線工作者所做的保護與準備不足，當中有許多人都抱怨缺乏訓練與溝通，且人力和設備不足。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1090308