大邱新天地教友251人未採檢 市府下達最後通牒

（中央社首爾9日綜合外電報導）爆發武漢肺炎群聚感染的新天地教會大邱分會教友目前仍有251人未接受採檢。大邱市政府今天對未依行政命令接受採檢的教友下達最後通牒，若今天內未接受採檢，將逕行告發。

為確認新天地教會大邱分會教友，大邱市政府陸續要求教友接受採檢，被列為第一階段管理對象的8178人中，仍有50人尚未依行政命令接受採檢，市府表示，若今天內未完成檢查，將逕行告發。

韓媒NEWSIS報導，被列為第2、第3階段管理對象的2293人中，則有201人尚未採檢。市府表示，第2、第3階段管理對象若未在11日隔離期限屆滿前完成採檢，隔離時間將繼續延長。

截至今天凌晨零時，第一階段管理對象中，已有97.6%完成採檢，收到檢查結果的9651人中，有4137人確診，確診率高達42.9%。市府表示，雖然中央疾病管理本部先前表示，若教友沒有出現疑似症狀，居家隔離期限屆滿即可自動解除，但市府認為，即使沒有症狀也必須在採檢結果確定為陰性後才能解除隔離，中央疾病管理本部也予以同意。

韓國境內每日新增確診數雖有減緩跡象，但與其他地區相比仍不可小覷，為防止疫情繼續擴散，韓國政府也持續加強各項防疫措施。

韓聯社報導，針對部分確診病患隱匿曾造訪大邱的行蹤，中央災難安全對策本部今天宣布，若患者在問診時未正確提供資訊，將處1000萬韓元以下罰鍰。（譯者：廖禹揚/核稿：王永志）1090309