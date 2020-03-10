紐約武漢肺炎疫情加重 市長籲民眾在家工作

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）武漢肺炎疫情蔓延，紐約州確診病例增至142例，包括紐約與新澤西港務局長柯頓。紐約市長白思豪今天呼籲市民盡可能在家工作，減少搭乘大眾運輸工具，降低感染風險。

紐約州1日公布首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，隨著病毒篩檢加快，全州確診病例已達142例，在全美名列前茅。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）7日宣布全州進入緊急狀態，以利政府加快採購及分配醫療資源。

古莫今天公布，紐約與新澤西港口事務管理局（PANYNJ）局長柯頓（Rick Cotton）確診感染武漢肺炎。紐約時報報導，主掌紐約與新澤西大型機場、橋梁、隧道及巴士總站的柯頓是全美染疫知名度最高的官員之一。

古莫說，柯頓負責港務局防疫工作，曾到紐約甘迺迪國際機場等地坐鎮，可能被從疫區返美的人士感染。柯頓目前在家自主隔離，遠距工作。

柯頓擔任紐約中央公園保護協會（Central Park Conservancy）主席的妻子史密斯（Elizabeth Smith）也確診感染武漢肺炎。

為防止疫情在人口約850萬的紐約市進一步蔓延，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天敦促企業允許員工在家遠距工作，因為市內人口眾多，有如擠沙丁魚，容易讓病毒散播，「我們希望減少大眾運輸工具搭乘人數，騰出更多空間」。

白思豪試圖安撫民眾緊張情緒，提到紐約市疾病檢測人員發現，新型冠狀病毒只會在物體表面生存「幾分鐘」。

這項說法與世界衛生組織（WHO）初步研究結果正好相反。根據WHO說法，新型冠狀病毒可能在部分物體表面生存「幾小時甚至長達好幾天」。

紐約州142例武漢肺炎確診病例中，紐約市近郊的韋斯切斯特郡（Westchester County）就占了98例，當地一名50歲律師染疫，家人、鄰居與往來密切的家庭之後陸續確診。紐約市則有20例武漢肺炎確診病例。

紐約地區多所學校已暫時停課防疫。位於曼哈頓的哥倫比亞大學（Columbia University）今明兩天停課，本週剩餘時間採用遠距教學；紐約大學（NYU）面對面授課的班級也從11日停課至27日。

白思豪曾說，市內約1800所公立學校大規模停課將是防疫「最後一招」。古莫今天表示，紐約州如有學生確診感染武漢肺炎，學生就讀的學校將立即停課24小時，待衛生官員評估疫情再決定是否恢復上課。（編輯：王永志）1090310