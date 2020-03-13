巴西高官武漢肺炎確診 總統接受病毒檢測

由於巴西總統府通訊處長沃恩加藤確診武漢肺炎，巴西總統波索納洛（圖）也接受篩檢。 （圖取自facebook.com/jairmessias.bolsonaro）

（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）巴西政府今天指出，總統府通訊處長沃恩加藤確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），巴西總統波索納洛也接受病毒檢測，預計明天公布結果。

巴西政府指出，總統府醫療團隊將採取所有必要預防措施來保全波索納洛（Jair Bolsonaro）的健康。

上星期，沃恩加藤（Fabio Wajngarten）陪同波索納洛出訪美國。波索納洛和家人及所有隨行人員都已接受病毒檢測，預計明天公布結果。

由於沃恩加藤曾和波索納洛一起會晤美國總統川普，巴西政府已通知美國政府有關情況，讓美方採取必要預防措施。

巴西政府表示，沃恩加藤在聖保羅的住所隔離，只有在沒有疾病傳播風險時，才會重回工作崗位。

兩天前，波索納洛在美國邁阿密出席一場活動致詞說：「新型冠狀病毒的問題沒有大家說的那麼嚴重，只是媒體在全世界做出誇大的渲染與狂想。」

巴西總統波索納洛（左）和確診武漢肺炎的總統府通訊處長沃恩加藤（右）一起出訪美國，兩人都接觸過美國總統川普。（圖取自沃恩加藤IG網頁instagram.com/fabiowajngarten）

衛生部最新報告指出，截至今天，巴西已有77起感染新型冠狀病毒確診病例，較昨天新增25起，其中42起在聖保羅。另外有1427起疑似病例。

目前巴西還沒有感染源不明的社區感染，但專家指出，出現社區感染只是時間問題。

昨天聖保羅大學（USP）地理系一名學生確診感染病毒後，系方宣布暫停系內活動。坎皮納斯州立大學（Unicamp）雖未傳出確診病例，校方今天宣布全校（包括分校）從明天起停課至3月29日。

巴西利亞聯邦特區有兩起確診病例，當地政府今天決定暫停各級公、私立學校的所有課程和舉辦超過100人參加的公共活動至少5天。

巴西傳染病學會（SBI）聲明表示，現階段不建議關閉學校，因為需要上班的家長可能將子女交給爺爺奶奶照顧，而老年人正是感染病毒的高風險群體。

聖保羅大學病毒學家札諾托（Paolo Zanotto）則認為，為免巴西發生類似義大利或伊朗疫情失控的情況，提前採取社會隔離等遏制傳染的措施，至關重要。（編輯：馮昭）1090313