醫師籲矽谷公立學校停課 以免疫情拖垮醫療體系

（中央社記者周世惠舊金山12日專電）加州矽谷的科技公司上週陸續鼓勵或強制員工在家上班，不過公立學校多半持續上課，有醫師聯名投書聖荷西（San Jose）媒體，呼籲馬上停課，「否則疫情會拖垮醫療體系」。

「信使新聞」（The Mercury News）今天刊出3位矽谷醫師兼家長的意見投書，他們籲請「關閉公立學校以減緩2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傳播」。

小兒科醫師史崔恩（Linda Strain）和格林德（Kellen Glinder）、與婦產科醫師暨一所中學親師會的共同會長梅農（Carolyn Mannon）聯合表示：「缺少足夠的檢驗試劑組和實驗室能量的此時，如果不馬上停課，疫情將會拖垮醫療體系。」

投書提到，根據加州政府的指導方針，「當學校有多個成員檢測為陽性反應時，要考慮停課」；目前矽谷多數公立學校持續上課，但取消人數多的課外活動和運動練習，而部分私立學校停課，改採網路教學。

他們說，「沒有醫生想在病患中選擇，由誰使用最後一個呼氣器；也沒有哪個同事想選擇由誰使用最後一個N-95口罩」。 他們預期最壞的狀況是沒有足夠的照護人員、病床和呼吸器可救人，因此呼籲州政府官員與公立學校的學區主管合作，「提早果斷地採取行動，保護社區」。

關閉公立學校茲事體大，因為美國的公立學校不只是教育，還有對低收入戶子女的免費午餐計畫、對有特殊需要的兒童和無家可歸的孩子提供生活資源，包括淋浴和洗衣服的地方。

加上不是每個家庭的父母都可以在家工作，如公共服務的巴士駕駛、急救的消防隊員和醫療工作者等。

這3位醫師說：「在接下來幾個月或更長時間裡，我們所有人都必須適應生活方式徹底改變，但明智而提前部署的行動將是關鍵。」

截至發稿為止，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站統計，美國2019年冠狀病毒疾病確診病例已超過1660例。（編輯：郭中翰）1090313