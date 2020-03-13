武漢肺炎蔓延 葡萄牙比利時相繼關閉學校

（中央社里斯本/布魯塞爾12日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球疫情升溫。葡萄牙將關閉學校到復活節前，比利時也宣布關閉學校、酒吧和餐廳，並取消所有藝文活動。

法新社報導，為了防止疫情擴散，葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）宣布，將關閉學校。這項持續實施到4月9日的舉措將影響160萬名學生。

柯斯塔也祭出一連串「暫時」措施，包括關閉夜店及限制訪客出入安養院等。

葡萄牙目前通報78起確診病例，已下令取消聚集1000人以上的室內活動和5000人以上的室外活動。

另外，比利時總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）與國家安全理事會開會後，宣布各級學校停課、取消藝文活動、關閉酒吧和餐廳，這些措施將在當地時間14日午夜開始實施。

威爾梅斯說：「這並不是封鎖，我們想避免如同義大利的情況，這些措施是為了避免全面封鎖。」

國家下令關閉各級學校將持續生效至復活節假期前夕的4月3日，實際上是讓學生遠離校園一個月。比利時學校今年的復活節假期從4月6日放到4月17日。

政府表示，雙親若在托兒上別無選擇，政府將予以協助，避免民眾向退休族群求助，這個年齡層暴露在病毒前最為脆弱。

威爾梅斯說：「我們的想法是不要讓祖父母看顧孫子。」她補充，托兒所或幼稚園可持續開放。

從14日開始，僅有提供必要服務的商店將維持正常營業，好比藥局和雜貨店；其他商家可於週間營業，週末暫停營業。

政府並要求比利時人盡可能在家遠距工作。

路透社報導，比利時目前有399人確診、3人死亡，相比許多歐洲國家還在疫情早期階段。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090313