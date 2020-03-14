歐洲央行防疫興利疲軟又冷血 義大利跳腳

（中央社法蘭克福13日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，歐洲中央銀行（ECB）卻興利疲軟，還要大家別指望央行成為紓困第一線，猶如判義大利死刑，讓疫情重災區的義國跳腳。

英國「每日快報」（Daily Express）報導，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）昨天本應宣布因應疫情危機的救命丹以消除市場疑慮，未料端出的菜未如各家分析師預期。

雖然疫情嚴峻恐釀企業破產潮，但歐洲央行卻未跟進美國聯準會（Fed）和英國央行的英格蘭銀行（BOE）緊急降息，進一步降低目前利率至負數。歐洲央行僅表示，將提供銀行超低利率貸款，還決定今年將調高具政治爭議的債券購買計畫金額至1200億歐元，特別鎖定公司債券。

拉加德在記者會上說：「我不認為任何人該預期會有哪個央行成為因應防疫的第一線。」

拉加德與之前歐洲央行總裁的態度大異其趣，代表歐洲央行政策出現急轉彎。2012年時任總裁德拉吉（Mario Draghi）為協助減緩債務危機，就曾表示「將不計代價拯救歐元」。

市場對歐洲央行舉措的反應普遍不佳，大西洋兩岸的股市都重跌，很多人都把矛頭指向拉加德。

金融機構「北歐市場」（Nordea Markets）的全球外匯分析師拉森（Andreas Steno Larsen）推文寫道：「這可能是我執業10年來，看過最糟的央行記者會。總之，找個律師（拉加德是律師出身）擔任這項職位可能真不是一個好點子。」

歐洲疫情最嚴重的義大利反應激烈全在意料內；義大利政壇控訴歐洲央行總裁等同判羅馬當局死刑。

義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）砲轟拉加德，稱義大利正成為他人防疫的活教材，期待歐盟機構能展現團結抗疫，而不是扯義大利防疫的後腿。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）也表示，央行的工作不是傷口撒鹽，而是要發布有助控制疫情的措施，創造良好的金融環境。

不過「紐約時報」報導，對於自2008年以來即接連已面臨危機的歐洲央行來說，關鍵在於如今手上能應對的工具已很有限。歐洲央行無法拿出美國聯準會或英格蘭銀行那種降息50個基點的大手筆，因為目前歐洲央行的主要再融資利率已經是零，對拉加德來說，重點是如何以有限資源應對這次危機。（譯者：黃靖貽/核稿：陳亦偉）1090314