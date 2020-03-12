中信金估央行若降息1碼 將衝擊中信銀8億淨利

（中央社記者劉姵呈台北12日電）疫情全球蔓延，各國央行紛紛降息救市，中信金總經理吳一揆今天表示，聯準會（Fed）今年共會降息4碼，台灣央行19日也會先降息1碼（約0.25個百分點），此狀況將衝擊中信銀行淨利約8億元。

中信金控今天下午舉辦2019年第4季線上法人說明會，法人聚焦中信金如何評估武漢肺炎疫情對全球與台灣總體經濟的影響，吳一揆表示，國際貨幣基金（IMF）暗示將會下修對GDP預估，內部也評估，今年全球經濟成長率將從2.9%下修到2.4%。

他表示，主要國家的央行會聯合採行貨幣寬鬆政策及不同的財政政策，後續仍得持續關注是否能奏效。

台灣方面，吳一揆說，主計總處預估今年台灣GDP能「保2」，儘管受疫情影響，上半年很辛苦，但他認為，下半年若疫情能夠緩和，在半導體需求回溫，5G、電動車等需求帶動下，加上台商持續回台投資，將有助於經濟回溫。

美國聯準會（Fed）3月初無預警降息2碼，吳一揆表示，多家外資機構認為聯準會3月18日、4月29日的會議，都還會再各自降息1碼，今年全年會降4碼。中信內部也預估，台灣央行會一改既往作法，在19日宣布降息1碼。

中信金財務長邱雅玲說，若外幣每降息1碼，對中信銀的利差衝擊大約為1個基準點（約0.01個百分點），以中信銀目前升息資產約為新台幣4兆元、整年會計年度來看，約有4億元的影響。因此，若央行跟進降息，每降半碼對中信銀衝擊為2個基準點，預估降息1碼就是8億元。

匯市方面，吳一揆表示，預估台灣央行降息後，新台幣兌美元以30元為基準，升貶在6%上下波動，不過大約仍是在29.5元至31.5元區間浮動。所有的外幣中，他認為，美元仍是相對能夠發揮避險功能的貨幣，預估還是會有較強勢的表現。

中信金會中公布，2019年全年稅前盈餘為518.09億元，稅後盈餘為428.80億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.04%，稅後資產報酬率（ROA）為0.72%，每股稅後盈餘（EPS）為2.16元。

中信金表示，旗下各子公司獲利表現出色，在銀行及保險雙核心發展策略奏效下，整體獲利持續締造高峰。其中，中國信託商業銀行去年全年合併稅後盈餘為308.99億元，台灣人壽去年全年合併稅後盈餘為131.10億元。（編輯：楊凱翔）1090312