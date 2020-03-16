美急降息到0力救經濟 專家：台出口恐受波及

（中央社記者蘇思云台北16日電）美國聯準會昨天緊急降息4碼，把基準利率一下子降到接近0；專家表示，大幅度降息背後，意味美實體經濟表現不佳，若美國經濟真的邁入衰退，台灣出口將首當其衝。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴重衝擊經濟，美國聯邦準備理事會（Fed）日前宣布降息2碼（0.5個百分點），把聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，等不及週三開政策會議，15日又突襲降息4碼（1個百分點），基準利率一口氣降到接近0的水準。

中央研究院經濟研究所研究員周雨田表示，降息4碼，對市場來說屬於「大力度刺激」。但專家學者普遍認為，全球利率已偏低，繼續用貨幣政策的效果恐怕有限，因此多認為需要搭配財政政策，像是對個人或企業實施減稅、紓困方案等，全面性搭配使用，效果較佳。

周雨田指出，大幅度降息一般會讓貨幣趨貶，但由於美元屬於全球強勢貨幣，又常常是避險者的投資標的，因此目前很難確定美元走勢是否趨貶，故台灣不少原物料雖以美元計價，但未必馬上受到影響，只能確定金融市場波動將變大。

美國前財政部部長勞倫斯・薩默斯（Lawrence Summers）日前亦提到，他認為美國經濟有8成5到9成機率將進入衰退。

台灣經濟研究院院長張建一指出，美國大幅度降息，意味聯準會一定有看到多數人沒看到的狀況，像是疫情的嚴重性或實體經濟的下行風險。

他分析，美國大幅降息主要衝擊台灣出口成績，內需市場衝擊較小。先前中美貿易戰受惠的台灣網通設備廠、零組件廠商，恐因美國消費需求下滑，導致接下來出口訂單下滑。

依經濟部去年11月的統計顯示，台灣對美出口約占總額的14.2%，主要出口項目為機械及電機設備、基本金屬及其製品、運輸工具、塑橡膠及其製品。

張建一表示，目前擔憂「美國消費需求不知道下降多少」，「供應鏈或復工狀況都相對可估計，但消費需求很難說，可能再過一陣子有更多訂單數據出來，才會更明朗。」（編輯：林孟汝）1090316