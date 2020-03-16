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聯準會降息救市美股不領情 道瓊開盤崩跌2250點
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新聞專題
美聯準會重手救市
美國聯準會3月3日宣布降息2碼後，15日再降息4碼，目標區間來到0%至0.25%，並推出7000億美元的量化寬鬆措施，以因應武漢肺炎疫情對經濟的衝擊。然而，美股不領情，16日道瓊開盤崩跌2250點。
美聯準會重手救市
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美聯準會重手救市1/17

聯準會降息救市美股不領情 道瓊開盤崩跌2250點

最新更新：2020/03/16 21:44
美國聯邦準備理事會緊急降息4碼，金融市場不領情，華爾街3大指數16日開盤崩跌。圖為紐約證券交易所。（圖取自Pixabay圖庫）
美國聯邦準備理事會緊急降息4碼，金融市場不領情，華爾街3大指數16日開盤崩跌。圖為紐約證券交易所。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會緊急降息4碼，金融市場不領情，華爾街3大指數今天開盤崩跌，道瓊工業指數狂瀉2250點，再度觸發熔斷機制，大盤暫停交易。

上週五收盤創史上最大漲點的道瓊工業指數開盤崩跌2250.46點，跌幅深達9.71%，來到20935.16點。標準普爾500指數開盤重挫220.55點，跌幅達8.14%，來到2490.47點。以科技股為主的那斯達克指數開盤暴跌482.15點，跌幅6.12%，來到7392.73點。

美股近期因投資人信心不穩而波動加劇，道瓊指數前5個交易日漲跌點都超過1000點。上週兩度因標普500指數盤中跌逾7%觸發暫停交易15分鐘的熔斷機制，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）也飆上金融海嘯以來最高水準。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1090316

依據紐約證交所說明，現行正規交易時間熔斷機制有3道門檻。（中央社製圖）
依據紐約證交所說明，現行正規交易時間熔斷機制有3道門檻。（中央社製圖）
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