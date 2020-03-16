聯準會下重手 專家：全球資金頓失方向現金為王

（中央社記者韓婷婷台北16日電）美國聯邦準備理事會（Fed）再度緊急降息4碼，股、債、黃金齊跌，全球金融市場陷入崩盤恐懼，專家、法人表示，一時之間出現全球安全資產荒，讓資金頓時失去方向，短線現金為王，中長期台股具吸引力。

受到全球最大石油生產國之間的價格戰影響，國際油價狂瀉，加上武漢肺炎疫情延燒歐美，金融市場瀰漫恐慌情緒，全球股市殺聲隆隆，台股在外資去槓桿加上應付大量贖回潮需求下也持續被提款。今天外資持續賣超新台幣333億元，創史上第8大賣超，已連續第7個交易日賣超。

根據彭博統計外資資金流向至3月13日，新興亞股連續三週全數失血，台灣與南韓仍為外資提款機，分別流出52.5億美元與42.3億美元。今年以來，新興亞股遭外資賣出金額累計252.1億美元。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，美國聯準會繼3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點）之後，今日一口氣再降息4碼，總計降了6碼，已經來到原先預期最差的情境，代表經濟狀況非常不好，但不至於發生金融風暴，現在全球資金陷入高度觀望氣氛，方向仍未明之際，短線採取「現金為王」策略，持續撤出高風險資產，短期間小心謹慎為宜。

羅瑋指出，疫情變化是後續最重要的觀察重點，歐美疫情擴散速度緩和才有機會讓金融市場平穩下來，否則將持續震盪一段時間，由於疫情加上石油戰爭對經濟帶來的衝擊很大，投資人對2020年的股市別抱期望；長線則可趁此波大回檔布局台灣具優勢的科技龍頭股或高殖利率優質龍頭股。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，美國聯準會再度緊急降息4碼，並重啟量化寬鬆政策（QE），重點不在於直接刺激經濟或解決武漢肺炎疫情的根本，而是在於提供金融市場充沛流動性，維持金融體系穩定以緩解重演2008至2009年流動性吃緊的擔憂。

陳若梅表示，美元過去幾週先弱後強，因先行反應聯準會降息美元利差優勢收窄、疫情引發美國經濟放緩擔憂，但近期因美元流動性吃緊，在美元需求增加下，使得美元走強，倘若流動性獲得控制，則之後因結構性雙赤字、聯準會超寬鬆貨幣政策，有機會使美元再轉弱。

觀察台股市場，投信表示，現階段投資人紛紛尋求安全資產，不少投資人將過去幾年投資海外市場的基金贖回。台股現金股利率維持4%以上，加上台商資金回流，此波恐慌造成指數大幅修正，也有不少積極的投資人趁機搶進台股ETF，尤其低波動、高股息相關基金相對吸金。（編輯：蘇志宗）1090316