川普擬灑鈔救經濟 美股止血道瓊強彈1048點

（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）面對武漢肺炎威脅，白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案，振奮市場人心。美股道瓊指數今天強彈1048點，標普500指數大漲6%，走出昨天創1987年股災以來最糟表現的陰影。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，全美多地經濟活動因防疫而幾近停擺。美國總統川普政府考慮推出總額超越全球金融海嘯時期的振興方案，協助家庭與企業度過難關，包括未來數週直接將支票寄到美國民眾手中。

受此消息激勵，盤初一度跌破2萬點大關的道瓊工業指數午盤扶搖直上，終場大漲1048.86點，漲幅5.2%，收在21237.38點。標準普爾500指數勁揚143.06點，漲幅6%，收在2529.19點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲430.19點，漲幅6.23%，收在7334.78點。

即使今天反彈，3大指數仍因近期殺盤不斷而深陷空頭格局。道瓊指數2月12日攻上歷史高點後已回檔28.1%，標普500指數也從2月19日所創歷史高點拉回25.3%。

標普500指數11大類股全面收紅，抗跌的公用事業與消費必需品類股表現最棒，漲幅分別達13.1%、8.4%。

科技股整體漲幅達6.8%。蘋果公司（Apple）股價反彈4.4%，一掃昨天暴跌12.9%的陰霾。微軟（Microsoft）與網飛（Netflix）分別大漲8.2%、7%。

亞馬遜（Amazon.com）股價大漲7%。在此之前，美國銀行（BofA）出具報告指出，武漢肺炎疫情迫使許多民眾自主隔離、無法到實體店面購物，亞馬遜將成為這波居家購物潮的受益者。

費城半導體指數大漲9.84%。英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）漲幅都超過10%，台積電美國存託憑證（ADR）大漲8.1%。

多檔防疫概念股表現出色。清潔用品大廠高樂氏（Clorox）股價大漲13.3%；生技業者雷傑納隆（Regeneron）宣布抗2019年冠狀病毒藥物將於夏初展開臨床試驗後，股價猛漲11.5%。

武漢肺炎疫情延燒，川普昨天坦言恐怕要到7、8月才能控制疫情，經濟可能陷入衰退，導致美股尾盤直線下探。道瓊指數暴跌2997點，創史上最大單日跌點；跌幅12.93%為1987年10月19日「黑色星期一」崩跌22.6%以來最深，也是道瓊指數124年歷史第2大單日跌幅。

聯邦準備理事會（Fed）為緩和緊繃的短期融資市況，今天宣布將啟動金融海嘯時期曾動用的商業本票融資機制（CPFF），確保企業短期融資無虞，並鼓勵投資人重返規模1.1兆美元的短期商業本票市場。

聯準會自3月起救市動作不斷，已兩度緊急降息，將聯邦資金利率目標區間降到0%至0.25%，並承諾收購7000億美元美國公債與房貸擔保證券（MBS），拿出金融海嘯後重振景氣的工具因應武漢肺炎對美國經濟構成的威脅。

眼見全美多地強制戲院等營業場所關門以致民眾暫時失業，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）向參議院共和黨議員提出經濟刺激方案，總額約1兆美元，超越2009年金融海嘯期間振興經濟的7870億美元方案，總算端出投資人引頸期盼的財政刺激「大砲」。

不過，上述措施僅能緩和疫情對美國經濟的衝擊，實際衝擊程度目前仍是未知數。中國疫情最嚴重時經濟數據比原先預期糟，義大利、法國等工業大國為防疫相繼「封國」對全球景氣的影響也尚待觀察，這些變數短期內都將導致市場人心浮動。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）昨天衝上歷史收盤高點82.69，超越2008年11月金融海嘯時期所創紀錄80.74。今天雖回跌8.2%至75.91，仍屬偏高水準，意味美股短線可能維持震盪格局。（編輯：陳政一）1090318