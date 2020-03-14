家鄉疫情失控 旅居中國義大利人百樣情

（中央社北京14日綜合外電報導）武漢肺炎疫情全球大流行，如今中國疫情趨緩，義大利卻漸失控，在中國的義大利人有的呼籲家鄉人民別恐慌，有的透露返鄉後遭家人拒見，有的怕家人受到異樣眼光，乾脆取消返鄉。

●拒搭撤僑專機返義 遭母親斥責「瘋了」

武漢1月展開封城措施時，來自義大利的普拉托（Sara Platto）決心留下，被母親斥為「瘋了」。

和12歲兒子同住的普拉托不願拋棄家中2隻愛貓，覺得留下來是安全的，四度拒絕搭上義大利政府安排的撤僑專機。

她已經困在家中50多天，和兒子輪流共用一台電腦上課和工作。在江南大學任職的普拉托告訴法新社：「這又不是伊波拉（Ebola）病毒。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在中國爆發後，當局為防止疫情擴大，實施各項嚴苛措施，讓民眾數週來無法踏出家門一步，如今同樣的場景也在義大利上演。

武漢肺炎疫情在義大利大爆發，2週多來已造成逾千人喪命，使得義大利成了中國以外疫情最慘重的國家，義大利當局也被迫實施西歐國家史無前例的封鎖措施。

●「恐慌比病毒更糟糕」

除了藥局和食品商店外，所有店家一律暫停營業，居民除非通勤上班、採買民生物資和尋求醫療協助外，一律禁止外出。

普拉托的家鄉位於義大利北部倫巴底大區（Lombardy）布雷西亞市（Brescia），她提到家鄉人民時表示：「他們嚇壞了，因為他們不習慣這種事。」

她說：「我要和大家說的是，不要恐慌，因為恐慌比病毒還糟糕。」

●返鄉後隔離2週 家人仍拒見

在北京擔任青年足球教練的阿波尼契歐（Francesco Abbonizio）日前回義大利後在當地花了2週時間自我隔離、避免與社會接觸，11日返回中國後必須再次自我隔離。

他說：「我們家族有人非常怕這個病毒，即使過了2週仍拒絕見我。現在換他們自己被封鎖在家裡。」

●怕家人遭受異樣眼光 直接取消返鄉

在戲劇界工作的北京居民馬柯（Marco）從疫情爆發以來便沒離開過中國。2年多沒回義大利的他，還取消了原訂3月的返鄉之旅。

他表示，他不願和中國籍妻子從中國回到人口僅1萬6000人的家鄉托斯卡尼（Tuscan），「製造當地恐慌」。

他向法新社表示，「人們總是不擅將事情合理化」，還說他不希望家鄉家人承受來自其他居民的任何負面反應。（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）1090314