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土耳其武漢肺炎確診第6例 自沙烏地副朝返國

最新更新：2020/03/15 09:18

（中央社記者何宏儒安卡拉15日專電）土耳其衛生部長克扎於14日深夜宣布，一名前往沙烏地阿拉伯進行副朝的土耳其公民於一週內返國後，經檢測確診感染武漢肺炎，成為境內確診第6例。

克扎（Fahrettin Koca）於深夜在推特帳號推文指出：「你如果剛完成副朝返國，我們強烈要求你遵守自主隔離14天的規定。一位於一週內返國的公民檢測結果呈現（武漢肺炎）陽性反應。我們對新病例引以為憂。請勿接待訪客。通過（機場）衛生篩檢並不意味零風險。」

土耳其於11日通報2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例，男性患者剛從歐洲返國，13日又通報首例的4名家屬確診感染。克扎深夜推文意味土耳其已出現第6起武漢肺炎確診病例，而且是與之前病例無關的首例。

克扎指出，政府將就2019年冠狀病毒疾病提供專線電話，以協助民眾確認自己是否感染。

為遏阻武漢肺炎疫情，土耳其決定於4月17日前新增9個歐洲國家禁飛，分別是奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典，來自這些國家的飛機禁止降落。在此之前，中國、伊朗、伊拉克、義大利、韓國已遭土耳其禁飛。

另外，土耳其與亞塞拜然於14日決定暫停所有道路和航空客運交通，但貨運不受影響。

土耳其和喬治亞於14日則決定，自當地時間15日下午5時起對遊客關閉薩爾普（Sarp）邊界關卡且適用所有國籍遊客，但貨運不受影響。薩爾普是土耳其與喬治亞間3個邊界關卡其中之一。（編輯：王永志）1090315

什麼是「副朝」？
  • 穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月則為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。
    資料來源：內政部全國宗教資訊網

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