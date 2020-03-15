韓國新增確診降至兩位數 大邱慶北列特別災區

（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國今天通報新增76起武漢肺炎病例及3起死亡病例，新增確診數3週以來首度降至兩位數。同時，韓國總統文在寅宣布將大邱與慶北等受疫情衝擊最嚴重的地區，列為「特別災區」。

路透社報導，這是韓國首度將部分地區列為受傳染病衝擊的災區。若一地區被稱為災區，則政府可以為該區復原用支出，提供最多50%的補助費，當地居民也可獲得水電費和稅收減免。

韓國疾病管理本部（KCDC）表示，韓國境內目前有8162起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，包含75起死亡病例，為亞洲地區累積病例數第2多的國家，僅次於中國。

韓國最近新增武漢肺炎確診數有逐漸下滑的趨勢，今天新增的病例數，較2月29日通報新增909例確診的高峰期顯著降低，也比昨天新增的107例確診少。

韓國總理丁世均說，經濟持續受到衝擊，「我們會為各種可能做準備。我們會將人民經濟受到的衝擊降至最小」。

青瓦台發言人康珉碩表示，總統文在寅宣布將東南部大邱市及慶尚北道部分地區，列為「特別災區」。

韓國疾病管理本部副部長權俊旭（Kwon Jun-wook，音譯）今天在記者會上說，新增病例中，有41例來自大邱市，也就是新天地教會所在地。新天地教會為韓國武漢肺炎疫情核心，有超過61%確診病例都與這個秘密教會有關。

慶尚北道清道郡被列為特殊災區。清道郡有約4萬3000名居民，是另一處武漢肺炎病例集中地。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090315