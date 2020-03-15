武漢肺炎肆虐歐洲 奧地利全國封城捷克料跟進

（中央社巴黎15日綜合外電報導）武漢肺炎疫情肆虐歐洲，繼西班牙全國幾近全面封城後，奧地利明天起將要求民眾在家自主隔離，捷克也很可能跟進。同時，法國及比利時的非必要商店也紛紛關閉。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨天宣布，作為15天緊急狀態的一部分，除處理必要事務外，人人都得待在家中。總理夫人葛梅茲（Begona Gomez）隨後確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）辦公室今天對公共場所推出重大管制措施，要求奧地利人明天起在家自主隔離，除上下班及處理必要事務外，「只能與住在一起的人有社交接觸」。

當局也禁止5人以上集會，還下令餐廳自17日起關閉。總理辦公室今天也擴大入境限制國家名單，表示除非在家隔離兩週或取得目前健康證明，否則禁止旅客自英國、荷蘭、俄羅斯及烏克蘭入境。

而捷克總理巴比斯（Adrej Babis）今天接受Prima電視訪問時說，可能宣布全國封城。巴比斯說，他確定會在政府下午召開內閣會議時提出此事，並將採取這項措施。他也說，現在民眾只往返公司與家中十分重要。

法國生態部長柏納（Elisabeth Borne）與交通部長傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）表示，今天起將減少往返各城市的航班、鐵路與巴士服務，但貨運與城市地鐵系統將持續照常運作。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）昨天宣布，自15日午夜起，無限期關閉所有非必要商家。當地滑雪勝地也在今天宣布全數閉門，剩餘滑雪季也不會重新營業，料將重創法國觀光產業。

比利時的世界文化遺產景點如今空盪無人，餐廳與咖啡館也因命令暫停營業，超市則出現大排長龍的搶購民眾。

另外，愛爾蘭人發起要求關閉酒吧及夜店的社群媒體活動後，當局也考慮對這些場所祭出管制措施。總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，他考慮向國會要求執法權，將酒吧人數控制在100人以下。（譯者：侯文婷/核稿：楊昭彥）1090315