武漢肺炎衝擊美Q2經濟 梅努欽：不至於陷入衰退

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會主席鮑爾今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響商業和製造業，恐衝擊美國第2季經濟表現，但財長梅努欽認為，應不至於陷入全面衰退。

聯邦準備理事會（Fed）今天宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，這是聯準會在不到兩週內的第2次降息。

聯準會早在3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，今天又降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間。

在聯準會採取猛烈的緊急措施後，鮑爾（Jerome Powell）在記者會上說，第2季經濟活動將「疲軟」，但今年經濟陷入衰退的可能性取決於遏止流行病衝擊的速度有多快。

鮑爾說，聯準會不認為負利率政策會是適宜的政策，但他表示，政府的財政措施對因應經濟損失「至關重要」。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天說，武漢肺炎疫情影響會使美國經濟「放緩」，但他並不認為將陷入全面衰退。

詢及美國經濟是否已陷入衰退，梅努欽回道，「我不這麼認為」。

梅努欽說：「我們（的經濟）顯然將放緩，但今年稍後，在我們對抗這種病毒的同時，經濟活動顯然也會加快。」

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「我想我們未來一、兩週的決策，將決定我們的經濟成長是否會大幅下滑。」

若干專家預測，武漢肺炎疫情恐使美國經濟陷入衰退。這場蔓延全球的流行病已導致商家暫停營業，各國紛紛祭出旅行禁令，消費活動也趨緩。

但梅努欽表示：「真正的問題是，我們將使用哪些經濟工具來確保我們度過難關。因為這是特殊情況，我們正面臨旅行活動陷入停頓的狀況。」

梅努欽說，他正持續與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會談，商討藉由提供更大的流動性和某些形式的刺激措施，來支援航空業、飯店業、郵輪業和中小型企業。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1090316