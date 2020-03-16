美緊急降息4碼 日銀跟進擴大寬鬆加碼購入ETF

（中央社東京16日綜合外電報導）受到美國聯準會緊急降息4碼影響，日本央行今天也首度提前召開貨幣政策會議，決議時隔3年半再度加碼寬鬆政策，擴大購入指數股票型基金（ETF）金額一倍，挹注市場大量資金。

日本放送協會（NHK）報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大影響，日本金融市場信心也持續受到動搖。

日本銀行（日本中央銀行）今天緊急提前舉行原訂18日到19日舉行的貨幣政策會議，會中全員一致決議加碼寬鬆貨幣措施，距上次2016年9月類似擴大寬鬆措施，時隔約3年半。

日本銀行今天決議ETF每年購入金額，從原來的6兆日圓左右，倍增到12兆日圓。不動產投資信託基金（REIT）同樣倍增，從每年900億日圓，增加到1800億日圓，以挹注金融市場大量資金。

另外，日本銀行為協助企業周轉，決議9月底前擴大收購商業票據（Commercial Paper）和公司債2兆日圓，其中商業票據收購金額加碼至3兆2000億日圓，公司債購入規模則提高到4兆2000億日圓。

為協助受疫情影響造成營業額減少的企業，日本銀行還新設一個讓民間金融機關可以擴大融資額度的資金供應架構，到9月底前提供低利貸款。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1090316