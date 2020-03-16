更多編輯台推薦新聞：
日本公布武漢肺炎群聚感染地圖 含東京大阪共15處
國際

日本公布武漢肺炎群聚感染地圖 含東京大阪共15處

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例
運動

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例

武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看
產經

武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美緊急降息4碼 日銀跟進擴大寬鬆加碼購入ETF

最新更新：2020/03/16 15:31

（中央社東京16日綜合外電報導）受到美國聯準會緊急降息4碼影響，日本央行今天也首度提前召開貨幣政策會議，決議時隔3年半再度加碼寬鬆政策，擴大購入指數股票型基金（ETF）金額一倍，挹注市場大量資金。

日本放送協會（NHK）報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大影響，日本金融市場信心也持續受到動搖。

日本銀行（日本中央銀行）今天緊急提前舉行原訂18日到19日舉行的貨幣政策會議，會中全員一致決議加碼寬鬆貨幣措施，距上次2016年9月類似擴大寬鬆措施，時隔約3年半。

日本銀行今天決議ETF每年購入金額，從原來的6兆日圓左右，倍增到12兆日圓。不動產投資信託基金（REIT）同樣倍增，從每年900億日圓，增加到1800億日圓，以挹注金融市場大量資金。

另外，日本銀行為協助企業周轉，決議9月底前擴大收購商業票據（Commercial Paper）和公司債2兆日圓，其中商業票據收購金額加碼至3兆2000億日圓，公司債購入規模則提高到4兆2000億日圓。

為協助受疫情影響造成營業額減少的企業，日本銀行還新設一個讓民間金融機關可以擴大融資額度的資金供應架構，到9月底前提供低利貸款。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1090316

延伸閱讀
因應武漢肺炎疫情 日本央行緊急提前開會降低武漢肺炎對經濟衝擊 全球央行緊盯應對

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報