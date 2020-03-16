英國政府報告外洩 疫情恐明年春結束800萬人住院

（中央社記者戴雅真倫敦16日專電）英國媒體取得政府的武漢肺炎評估報告，內容指出疫情最嚴重的情況恐怕要到明年春天才會結束，且英國恐有多達8成的人感染，期間有近800萬人需要住院。

這份由英格蘭公共衛生署（PHE）提供給英國國家醫療保健服務（NHS）高層參考的評估報告，直白揭露2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重的後果。

報告由「衛報」取得，文中指出疫情恐怕還會延燒一年，最多恐有80％民眾感染，並可能導致790萬人住院。「衛報」表示，這份文件是在給NHS官員進行「秘密」簡報時使用，內容分享給醫院高層與資深醫師。

報告表示：「至多80％民眾在未來12個月預料會感染2019冠狀病毒，其中至多15％（790萬人）需要入院。」

「金融時報」報導，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）之前也曾估計，在最壞情況下將有80%英國民眾感染武漢肺炎。15％的評估數字可能是來自他國的參考數據。

報告中也指出，等待檢驗的疑似病例越來越多，實驗室承受巨大壓力，甚至連容易遭受感染的醫護人員都無法接受篩檢。現階段只有已經住院的重症病患，以及出現過確診病例的照護中心及監獄相關疑似病例可以接受檢測。

東安格利亞大學教授韓特（Paul Hunter）表示：「大眾若聽到要延燒12個月真的會很沮喪，也會十分憂心。一年聽起來是合理，但需要進一步解釋。」

他表示：「我認為疫情到了夏天會平復一些，然後在11月又會出現，因為流感通常都是這個模式。我想這個病毒一直都會在，但隨著時間過去，免疫已經建立，症狀就會緩和。」

「衛報」先前指出，英國政府看似已放棄遏阻疫情，改採一種大膽的防疫手段，透過「群體免疫」（herd immunity）的防疫政策，讓國內達到一定程度的染病人口，從而獲得對新型冠狀病毒免疫，就不會再傳染給其他未染病的人。

英格蘭公共衛生署國家感染中心副主任霍普金斯（Susan Hopkins）表示：「PHE使用最壞的情況預估數字，來重申有症狀的人必須待在家中是有多麼重要，藉此減少病毒傳播。」（編輯：韋樞）1090316