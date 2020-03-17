土耳其武漢肺炎跳增29例 確診達47例零死亡

（中央社記者何宏儒安卡拉17日專電）土耳其衛生部長克扎深夜推文宣布，境內新增29起武漢肺炎病例，全為境外移入，使得確診數跳增達47例，沒有死亡病例。當局並將禁飛名單新增6國，目前共20國禁飛。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在16日深夜的推文中指出，新增29起確診病例都直接或間接跟美國、中東和歐洲有關，其中3起為完成穆斯林副朝自沙烏地阿拉伯返國的公民。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。至少有5300名完成副朝的公民於14日到回土耳其，當局表示，他們悉數遭到隔離。

克扎在推文中強調：「在海外的接觸仍然是一大風險，我們會嚴格落實相關措施。」土耳其早已關閉與多個國家的邊界，也停飛諸多國際航線。當局並一再警告除非必要別出國、自海外返國者應自主隔離14天。

克扎16日晚間在記者會中指出，從當地時間17日上午8時起，土耳其禁飛名單新增英國、瑞士、沙烏地阿拉伯、埃及、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國6國，使得納入名單的國家來到20個。之前被土耳其納入禁飛的國家包括中國、伊朗、伊拉克、義大利、韓國、奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典。

他並表示，土耳其全境能夠進行俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測的實驗室將會增至16個，當局會讓所有城巿都備妥檢驗試劑組。

總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）深夜發推文指出，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）17日將主持對抗武漢肺炎全面協調會議，會後將會公告最新全國性防疫決策。

與此同時，為了防範武漢肺炎疫情擴散，土耳其內政部16日晚間下令，小餐館、劇場、電影院、表演場所、音樂廳、婚宴場所、酒館、水煙館、網咖、健身房、休閒公園、游泳池、土耳其浴場、水療中心、三溫暖等營業場所從17日起停業。

另外，土耳其宗教事務最高主管機關宗教事務局（Diyanet）16日稍早宣布，包括主麻日（星期五）禮拜在內，在清真寺內的集體禮拜暫停舉行。但是宗教事務局局長埃爾巴西（Ali Erbas）強調，清真寺仍開放信徒進行個別禮拜。穆斯林對主麻日禮拜活動特別重視。

他並表示，透過政府安排前往沙烏地阿拉伯進行副朝的公民已悉數返國並且予以隔離。另有390位自行安排前往副朝的土耳其公民於16日返國後也將予以隔離。（編輯：張佑之）1090317